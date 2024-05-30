В расписание грузовой переправы через Волгу вносятся изменения из-за ремонта

В связи с профилактическими работами на грузовой паромной переправе вносятся изменения в расписание движения парома Окский-35.
3 июня устанавливается дополнительный рейс в 19.00 "Рождествено - Октябрьский спуск".
4 июня все рейсы отменяются.
5 июня рейс "Рождествено - Октябрьский спуск" в 6.00 отменяется. Начало движения будет осуществляться с рейса "Октябрьский спуск - Рождествено в 8.00 ". Далее движение по расписанию.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте www.srpp63.ru, в социальных сетях организации и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.