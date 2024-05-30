В расписание грузовой переправы через Волгу вносятся изменения из-за ремонта

В связи с профилактическими работами на грузовой паромной переправе вносятся изменения в расписание движения парома Окский-35.

3 июня устанавливается дополнительный рейс в 19.00 "Рождествено - Октябрьский спуск".

4 июня все рейсы отменяются.

5 июня рейс "Рождествено - Октябрьский спуск" в 6.00 отменяется. Начало движения будет осуществляться с рейса "Октябрьский спуск - Рождествено в 8.00 ". Далее движение по расписанию.