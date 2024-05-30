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Хоккей Спорт

В Самарской области стартует второй открытый турнир по хоккею "Парни из стали"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре впервые пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой "Парни из стали" на кубок фонда социальных инициатив "Мирные люди" в рамках реализации программы "Я верю в свой народ" среди ветеранов и участников СВО, боевых действий и локальных конфликтов. Все матчи пройдут на двух ледовых площадках спортивно-концертного комплекса "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого". Открытие соревнований — 30 мая в 16:00, финал — 1 июня в 12:30.

Первый турнир такого формата с участием 4 команд прошел в феврале 2024 года в Санкт-Петербурге.
"Мы удостоены чести проводить на территории Самарской области второй открытый турнир по хоккею с шайбой "Парни из стали". По инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова принято предложение провести такой турнир. Мы рады приветствовать гостей — 6 команд, составленных из ветеранов боевых действий, желаем им успешных выступлений и приглашаем зрителей на трибуны Дворца спорта", — отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В основном турнире выступят 6 команд. В группе А сразятся "Нева Бастион" (Санкт-Петербург), ГВМУ (Москва) и "Сибирь" (Омск). В группе Б выступят ЧЛХЛ (Челябинск), "Шурави" (Уфа) и "Мирные люди" (Самара).

В рамках соревнований также состоится выставочный матч по следж-хоккею между командами, созданными в Самарской области при поддержке фонда "Защитники Отечества" при профессиональных клубах "Лада" и ЦСК ВВС. Следж-хоккейный матч намечен на 1 июня в 11:45.

Вход для зрителей бесплатный. Пригласительные билеты можно получить у волонтеров на входе во Дворец спорта. Для гостей соревнований будут организованы различные активности, также можно будет посетить фотовыставку. Приглашение посетить турнир получили и семьи участников СВО из Самарской области.

Проведение любительских соревнований по хоккею способствует реабилитации ветеранов боевых действий и вовлечению их в систематические занятия физкультурой и спортом. Это, в том числе, является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению Президента страны Владимира Путина.

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