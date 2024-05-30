В Самаре завершен областной конкурс "Безопасная дорога глазами ребенка"

В Самаре на базе общеобразовательной школы № 124 состоялось чествование победителей областного конкурса "Безопасная дорога глазами ребенка", который проводится при поддержке координатора партийного проекта "Безопасные дороги" в Самарской области.

В этом году на суд жюри было представлено более 300 работ из 47 образовательных учреждений Самарской области в разных техниках и технологиях, таких как живопись, графика, макеты средового дизайна и благоустройства дорожной среды, арт-объекты благоустройства дорог, фотоискусство, плакат.

Для отражения темы школьники использовали образы безопасных дорог родного города и региона, а также крупных инфраструктурных проектов, к примеру, мостового перехода "Самарский", транспортных развязок на Московском шоссе в Самаре. Также конкурсанты изобразили дорожников за работой и предложили свои идеи по обеспечению дорог дополнительными элементами безопасности.

"Мы уверены, что, когда дети прорисовывают дороги, знаки дорожного движения, они изучают, где правильно перейти дорогу, как правильно прочитать эти знаки дорожного движения. Они обращают внимание, где размещены светофоры, пешеходные переходы. И только потом, получив впечатление, переносят его на лист бумаги. Мы надеемся, что такой подход позволяет ребенку более внимательно отнестись к элементам безопасности дороги, присмотреться к ним. Это делает их более внимательными на дороге", — говорит директор школы № 124 Татьяна Железникова.

Областной конкурс "Безопасные дороги глазами ребенка" проводится в Самарской области уже в пятый раз под патронажем проекта партии "Единая Россия" "Безопасные дороги" и направлен на привлечение внимания детей к необходимости соблюдения правил дорожного движения. Соорганизаторами конкурса выступают министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, министерство образования Самарской области и областная Госавтоинспекция.

Представители ведомств поздравили школьников с победой, вручили грамоты и памятные подарки. Консультант управления общего образования министерства образования и науки Самарской области Елена Богатырёва отметила: "Ребята подходят творчески и воплощают свои задумки, в то же время думая, задумываясь о том, что должно происходить на дорогах, как это влияет на их безопасность".

По словам регионального координатора партийного проекта "Безопасные дороги" Алексея Степанова, который выступил идейным вдохновителем проведения конкурса, работы, представленные школьниками, указывают вектор развития автомобильных дорог.

"Дети очень хорошо отображают изменения, которые происходят в жизни нашего региона. С 2019 года по всей стране и в нашем регионе реализуется национальный проект "Безопасные качественные дороги", в ходе которого ежегодно ведется ремонт сотен километров дорог и обеспечивается безопасность дорожного движения. Мы видим, как дети отражают на своих рисунках новые пешеходные переходы, разметку, новые знаки и даже работу дорожников. Я надеюсь, что в будущем некоторые из конкурсантов свяжут свою жизнь с дорожной отраслью", — уверен Алексей Степанов.

Отметим, что обеспечение безопасности детей на автомобильных дорогах и проведение работы по профилактике детского травматизма — задачи национального проекта "Безопасные качественные дороги". В Самарской области ежегодно в рамках нацпроекта проводится ремонт дорог, входящих в маршруты движения к детским образовательным и досуговым учреждениям. Особое внимание на таких маршрутах уделяется безопасности дорожного движения — строительству тротуаров, устройству улично-дорожного освещения, обустройству современных пешеходных переходов. В 2024 году в рамках нацпроекта будет отремонтировано более 237 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям.