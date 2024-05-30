РСХБ запустил новый сберегательный продукт

С мая 2024 года клиентам РСХБ стал доступен накопительный счет "Мой счёт" с ежедневным начислением процентов на фактический остаток средств за месяц. Максимальная ставка составляет 9% годовых в рублях и 1% в юанях. Доходность начисляется на все средства, находящиеся на счету больше суток.

"Мой счёт" можно открыть только на собственное имя. Минимальный остаток на счете не предусмотрен, также клиенты имеют возможность без ограничений снимать и пополнять средства. Начисление процентов осуществляется на фактический остаток денежных средств на начало дня, а их выплата — в последний день каждого месяца путем зачисления суммы накопленных процентов на накопительный счет.

Открыть и пополнить накопительный счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания в Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено. Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или 7787 для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 и на официальном сайте банка.