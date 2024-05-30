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РСХБ запустил новый сберегательный продукт

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С мая 2024 года клиентам РСХБ стал доступен накопительный счет "Мой счёт" с ежедневным начислением процентов на фактический остаток средств за месяц. Максимальная ставка составляет 9% годовых в рублях и 1% в юанях. Доходность начисляется на все средства, находящиеся на счету больше суток.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Мой счёт" можно открыть только на собственное имя. Минимальный остаток на счете не предусмотрен, также клиенты имеют возможность без ограничений снимать и пополнять средства. Начисление процентов осуществляется на фактический остаток денежных средств на начало дня, а их выплата — в последний день каждого месяца путем зачисления суммы накопленных процентов на накопительный счет.

Открыть и пополнить накопительный счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания в Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено. Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или 7787 для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 и на официальном сайте банка.

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