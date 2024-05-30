В Самарской области до 14 июня запретят ходить в лес

Министерство лесного хозяйства Самарской области издало приказ об ограничении пребывания в лесах.

Из-за четвертого класса пожарной опасности ходит и въезжать в лес запретят с 31 мая по 14 июня на территории Безенчукского, Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Красноярского, Кошкинского, Нефтегорского, Ново-Буянского, Похвистневского, Рачейского, Сергиевского, Ставропольского, Шенталинского и Шигонского лесничеств.