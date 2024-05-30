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Туризм Общество

ВСК составил рейтинг регионов, где российских туристов ждут проблемы этим летом

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На проблемы с желудочно-кишечным трактом приходится более 28% обращений по полисам страхования путешественников за рубежом летом — таковы данные Страхового Дома ВСК. Традиционно лидерами по числу зафиксированных страховых событий с российскими туристами стали Турция и Египет. Страны ближнего зарубежья, наоборот, одни из самых безопасных для отдыха.

Самым "опасным" периодом для летнего отдыха, по данным Страхового Дома ВСК, является август — на него приходится 37%. 34% фиксируется в июле и 29% в июне.

Наибольшее число обращений по туристическому страхованию приходится на:

  • Турцию (42% страховых случаев)
  • Египет (39%)
  • Таиланд (8,1%)
  • Абхазию (7,8%)

В топ наиболее опасных городов Турции входят: Аланья (34% от общего числа обращений отдыхающих в Турции), Кемер (23%), Белек (17%) и Сиде (15%). Спокойнее всего в Турции отдыхать в Анталье (менее 5%). Чаще всего в этой стране туристы сталкиваются с проблемами с ЖКТ (25%), ЛОР-заболеваниями (включая синуситы, фарингиты, отиты) (22%), травмами (переломы, ушибы, растяжения и пр. (11%).

Антирейтинг египетских курортов состоит из Хургады (55%) и Шарм Эль Шейха (43%). Проблемы отдыхающих здесь аналогичны Турции. Также туристы часто сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за животных (наступают на иглы морского ежа, страдают из-за укусов рыб) (не менее 2% ЧП в Египте).

В Таиланде страховые события чаще всего фиксируются в Пхукете (71%) и Паттайе (20%). Самые распространенные проблемы — также проблемы с ЖКТ (29%) и ЛОР-заболевания (15%). Наиболее непредсказуемыми животными в стране являются кошки — именно они, а также местные обезьяны, чаще всего кусают туристов.

Наиболее опасные города в Абхазии — Гагра (43%), Новый Афон (11%), Цандрыпш (10%) и Сухум (10%). Самая частая причина обращений — проблемы с ЖКТ (54%). Среди представителей животного мира в этой стране стоит остерегаться собак и пчел.

Самые безопасные для отдыха зарубежные страны (менее 0,01% происшествий):

  • Армения
  • Узбекистан
  • Болгария

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