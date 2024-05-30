Дмитрий Чернышенко: "В России 39,7 тыс. организаций смогут принять детей для летнего отдыха и оздоровления"

В летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тыс. организаций, том числе федеральные детские центры "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан", "Алые паруса". Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Президент в новом указе поставил цели, связанные с укреплением здоровья подрастающего поколения и развитием их талантов и способностей. Именно на это будет направлена деятельность 39,7 тыс. организаций, которые смогут принять для отдыха и оздоровления более 5,3 млн наших детей. Среди них — более 115 тыс. детей участников специальной военной операции. Также будет организован отдых и восстановление детей из новых российских регионов", — отметил вице-премьер.

Ребята из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей посетят лагеря в других субъектах Российской Федерации, а также санатории на Черноморском побережье. В том числе приедут в Самарскую область. В федеральных университетах пройдет серия образовательно-туристских программ "Университетские смены".

Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность развития инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей: "Федеральная программа по модернизации объектов отдыха детей и их оздоровления второй год реализуется по поручению Президента и при поддержке правительства и Совета Федерации. За это время началось обновление инфраструктуры детских лагерей в 54 регионах. Только в текущем году из федерального и регионального бюджетов на программу было выделено более 3 млрд рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов".

Помимо создания инфраструктуры и разработки программ к началу кампании осуществлялась подготовка кадров. В частности, в 168 образовательных организациях прошло обучение по модулю "Основы вожатской деятельности". Формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования также входит в число задач, обозначенных в Указе Президента.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что расширяется сеть образовательных центров для талантливых школьников. В 2024 году, помимо "Красной гвоздики" в Запорожской области, ребят примет еще один филиал "Артека" — "Корсунь" в Севастополе. Впервые начнут свою работу центр воспитательных технологий "Маяк" "Океана" и летний палаточный лагерь "Рубеж" "Смены". Оба лагеря имеют военно-патриотическую направленность. Глава минпросвещения России напомнил, что продолжается работа над созданием всероссийского центра "Печоры" в Псковской области.

"Ежегодно мы уделяем особое внимание проведению летней оздоровительной кампании. С учетом единых воспитательных программ все детские центры и лагеря организуют интересные просветительские и спортивные мероприятия. Отдельный акцент делаем, прежде всего, на обеспечении безопасности детей. Отмечу, что в этом году был увеличен общий объем финансирования детского отдыха со стороны субъектов Российской Федерации. По сравнению с прошлым годом он вырос на 8 миллиардов рублей. Всего в организации летней кампании будет задействовано более 600 тысяч человек, из которых 300 тысяч — это педагогические сотрудники, а 66 тысяч — вожатые", — сказал он.

"Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности" — одна из национальных целей, обозначенных в новом Указе. Сегодня уже более 29 тыс. лагерей имеют свою программу воспитания. В этом году особенное внимание будет уделено мероприятиям, посвященным Году семьи, юбилею А. С. Пушкина, освобождению Ленинграда от фашистских захватчиков. Пройдут тематические дни Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", смены для младших школьников "Содружество Орлят России".

В детских лагерях будет вестись воспитательная работа, в том числе с помощью серии проектов, посвященных просмотру лучших российских кинофильмов: "Всероссийские школьные кинопремьеры", "Киноуроки в школах России".

Особое внимание в рамках летней оздоровительной кампании будет уделено работе организаций дополнительного образования детей по месту жительства, чтобы на каникулах как можно больше ребят были охвачены увлекательными и полезными занятиями.