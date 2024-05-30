Дмитрий Чернышенко: "В России 39,7 тыс. организаций смогут принять детей для летнего отдыха и оздоровления"

В летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тыс. организаций, том числе федеральные детские центры "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан", "Алые паруса". Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
"Президент в новом указе поставил цели, связанные с укреплением здоровья подрастающего поколения и развитием их талантов и способностей. Именно на это будет направлена деятельность 39,7 тыс. организаций, которые смогут принять для отдыха и оздоровления более 5,3 млн наших детей. Среди них — более 115 тыс. детей участников специальной военной операции. Также будет организован отдых и восстановление детей из новых российских регионов", — отметил вице-премьер.
Ребята из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей посетят лагеря в других субъектах Российской Федерации, а также санатории на Черноморском побережье. В том числе приедут в Самарскую область. В федеральных университетах пройдет серия образовательно-туристских программ "Университетские смены".
Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность развития инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей: "Федеральная программа по модернизации объектов отдыха детей и их оздоровления второй год реализуется по поручению Президента и при поддержке правительства и Совета Федерации. За это время началось обновление инфраструктуры детских лагерей в 54 регионах. Только в текущем году из федерального и регионального бюджетов на программу было выделено более 3 млрд рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов".
Помимо создания инфраструктуры и разработки программ к началу кампании осуществлялась подготовка кадров. В частности, в 168 образовательных организациях прошло обучение по модулю "Основы вожатской деятельности". Формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования также входит в число задач, обозначенных в Указе Президента.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что расширяется сеть образовательных центров для талантливых школьников. В 2024 году, помимо "Красной гвоздики" в Запорожской области, ребят примет еще один филиал "Артека" — "Корсунь" в Севастополе. Впервые начнут свою работу центр воспитательных технологий "Маяк" "Океана" и летний палаточный лагерь "Рубеж" "Смены". Оба лагеря имеют военно-патриотическую направленность. Глава минпросвещения России напомнил, что продолжается работа над созданием всероссийского центра "Печоры" в Псковской области.
"Ежегодно мы уделяем особое внимание проведению летней оздоровительной кампании. С учетом единых воспитательных программ все детские центры и лагеря организуют интересные просветительские и спортивные мероприятия. Отдельный акцент делаем, прежде всего, на обеспечении безопасности детей. Отмечу, что в этом году был увеличен общий объем финансирования детского отдыха со стороны субъектов Российской Федерации. По сравнению с прошлым годом он вырос на 8 миллиардов рублей. Всего в организации летней кампании будет задействовано более 600 тысяч человек, из которых 300 тысяч — это педагогические сотрудники, а 66 тысяч — вожатые", — сказал он.
"Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности" — одна из национальных целей, обозначенных в новом Указе. Сегодня уже более 29 тыс. лагерей имеют свою программу воспитания. В этом году особенное внимание будет уделено мероприятиям, посвященным Году семьи, юбилею А. С. Пушкина, освобождению Ленинграда от фашистских захватчиков. Пройдут тематические дни Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", смены для младших школьников "Содружество Орлят России".
В детских лагерях будет вестись воспитательная работа, в том числе с помощью серии проектов, посвященных просмотру лучших российских кинофильмов: "Всероссийские школьные кинопремьеры", "Киноуроки в школах России".
Особое внимание в рамках летней оздоровительной кампании будет уделено работе организаций дополнительного образования детей по месту жительства, чтобы на каникулах как можно больше ребят были охвачены увлекательными и полезными занятиями.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!