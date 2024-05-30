ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов "Открытия"

ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса двух банков. Розничные клиенты "Открытия" до конца июня получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение. Все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов "Открытия" сохраняются.
Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех розничных клиентов банка "Открытие" до конца 2024 года. Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого им не потребуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод их средств в ВТБ, пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.
"Интеграция ВТБ с "Открытием" — один из крупнейших по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке. С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов "Открытия" в ВТБ: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг ВТБ в офисах "Открытия". Для перевода основной части клиентов мы разработали уникальную для рынка цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения. Благодаря онлайн-формату клиенты "Открытия" смогут за несколько кликов и без посещения офиса перевести свои продукты в ВТБ. Чтобы сделать онлайн-переход не только комфортным, но и выгодным, для каждого пользователя услуг "Открытия" мы подготовили специальные предложения", — отметил заместитель президента- председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
С начала 2024 года в офисах "Открытия" можно оформить финансовые продукты ВТБ — дебетовые, кредитные карты, подать заявку на получение ипотечного и автокредита, открыть вклад или накопительный счет. Объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.
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