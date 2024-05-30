Движение Первых Самары активно участвует в "Марафоне зеленых дел"

Самарская область присоединилась к Всероссийской акции "Марафон зеленых дел", которая включает в себя масштабные экологические мероприятия. В числе активностей марафона: уборка берегов крупных водоемов, высадка деревьев, сбор и сортировка отходов, а также проведение экоуроков. Акция "Марафон зеленых дел" проходит в рамках Всероссийских дней единых действий и в поддержку национального проекта "Экология".
Организаторами марафона стали Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема" и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Основная цель акции — популяризация эковолонтерских активностей, формирование экопривычек и вовлечение широкой общественности в мероприятия экологической повестки.
В рамках марафона "Первые" дали старт новому экологическому проекту "Водорослям крышка: вверх по Волге". Инициаторами проекта выступает первичное отделение Школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов им. сестер Харитоновых в лице Школьного волонтерского отряда "Стремительные". Участники на протяжении недели собирали пластиковые крышки, которые в дальнейшем планируют отдать на переработку. На вырученные средства отряд планирует закупить растительноядных мальков и выпустить в реку, для поедания водорослей и дальнейшей очистки реки.
Студенты Самарского торгово-экономического колледжа не остались в стороне, решив поддержать проект учащихся школы. Активисты "Первых" колледжа собрали множество крышек благодаря совместным усилиям и уже скоро понесут их на переработку.
Также в рамках "Марафона зеленых дел" местное отделение Движения Первых инициировало субботник. Совместно с Российскими студенческими отрядами Самарской области "Первые" планируют облагородить территорию парка им. Ю. А. Гагарина. 31 мая около 180 участников, в числе которых активисты "Первых", участники трудовых отрядов подростков, а также участники семейного сообщества Родные-Любимые уберут территорию парка и приятно проведут время в дружной обстановке и семейном кругу.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!