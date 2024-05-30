Движение Первых Самары активно участвует в "Марафоне зеленых дел"

Самарская область присоединилась к Всероссийской акции "Марафон зеленых дел", которая включает в себя масштабные экологические мероприятия. В числе активностей марафона: уборка берегов крупных водоемов, высадка деревьев, сбор и сортировка отходов, а также проведение экоуроков. Акция "Марафон зеленых дел" проходит в рамках Всероссийских дней единых действий и в поддержку национального проекта "Экология".

Организаторами марафона стали Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема" и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Основная цель акции — популяризация эковолонтерских активностей, формирование экопривычек и вовлечение широкой общественности в мероприятия экологической повестки.

В рамках марафона "Первые" дали старт новому экологическому проекту "Водорослям крышка: вверх по Волге". Инициаторами проекта выступает первичное отделение Школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов им. сестер Харитоновых в лице Школьного волонтерского отряда "Стремительные". Участники на протяжении недели собирали пластиковые крышки, которые в дальнейшем планируют отдать на переработку. На вырученные средства отряд планирует закупить растительноядных мальков и выпустить в реку, для поедания водорослей и дальнейшей очистки реки.

Студенты Самарского торгово-экономического колледжа не остались в стороне, решив поддержать проект учащихся школы. Активисты "Первых" колледжа собрали множество крышек благодаря совместным усилиям и уже скоро понесут их на переработку.

Также в рамках "Марафона зеленых дел" местное отделение Движения Первых инициировало субботник. Совместно с Российскими студенческими отрядами Самарской области "Первые" планируют облагородить территорию парка им. Ю. А. Гагарина. 31 мая около 180 участников, в числе которых активисты "Первых", участники трудовых отрядов подростков, а также участники семейного сообщества Родные-Любимые уберут территорию парка и приятно проведут время в дружной обстановке и семейном кругу.