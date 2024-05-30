Погибла лосиха, попавшая под машину в Тольятти

В Тольятти погибла пострадавшая в ДТП лосиха. Об этом сообщили на своей странице в соцсети представители приюта для лошадей и диких животных "Сармат", куда животное доставили после аварии.

Напомним, авария произошла на лесной дороге в Центральном районе. Животное сбила делая легковушка.

Сотрудники приюта сообщают, что, когда лосиху доставили к ним, ее состояние было очень тяжелым. У нее были: сотрясение, ушибы, парализация задних конечностей.

Примерно в 16:00 на странице приюта в соцсетях появилось новое сообщение: "Плохие новости. Лосиха умерла 20 минут назад".