Погибла лосиха, попавшая под машину в Тольятти

В Тольятти погибла пострадавшая в ДТП лосиха. Об этом сообщили на своей странице в соцсети представители приюта для лошадей и диких животных "Сармат", куда животное доставили после аварии.
Напомним, авария произошла на лесной дороге в Центральном районе. Животное сбила делая легковушка.
Сотрудники приюта сообщают, что, когда лосиху доставили к ним, ее состояние было очень тяжелым. У нее были: сотрясение, ушибы, парализация задних конечностей.
Примерно в 16:00 на странице приюта в соцсетях появилось новое сообщение: "Плохие новости. Лосиха умерла 20 минут назад".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!