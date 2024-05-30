Очевидцы переживают за сбитого лося на лесной дороге в Тольятти

В четверг, 30 мая, в Тольятти на лесной дороге сбили лося. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Авария произошла на дороге из Комсомольского района в сторону ул. Баныкина. Животное выжило. На видео очевидцев лось лежит на середине дороги, а рядом находится разбитая белая легковушка.
Случившееся создало проблемы для движения транспортных потоков.
В комментариях мнение тольяттинцев по поводу случившегося разделились. Кто-то из пользователей соцсети жалеет раненое животное, а кто-то — водителя.
Как именно произошло ДТП, пока неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу поступало.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!