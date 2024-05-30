Очевидцы переживают за сбитого лося на лесной дороге в Тольятти

В четверг, 30 мая, в Тольятти на лесной дороге сбили лося. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на дороге из Комсомольского района в сторону ул. Баныкина. Животное выжило. На видео очевидцев лось лежит на середине дороги, а рядом находится разбитая белая легковушка.

Случившееся создало проблемы для движения транспортных потоков.

В комментариях мнение тольяттинцев по поводу случившегося разделились. Кто-то из пользователей соцсети жалеет раненое животное, а кто-то — водителя.

Как именно произошло ДТП, пока неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу поступало.