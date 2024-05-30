ТПП РФ наградила НОВИКОМ за работу с МСП

Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) присудила НОВИКОМу победу в дополнительной номинации конкурса "Лучшая банковская программа для МСП — 2024". Экспертный совет назвал банк лучшим в развитии и продвижении инвестиционных возможностей для бизнеса.

Конкурс "Лучшая банковская программа для МСП — 2024" прошел в рамках Национальной премии "Золотой Меркурий". В этом году за награды конкурса боролись 32 ведущих кредитных организации России. Помимо победы в дополнительной номинации, НОВИКОМ вошел в ТОП-3 лучших региональных банков с универсальной и базовой лицензией по итогам голосования предпринимателей.

Дочерний банк Госкорпорации Ростех принимает участие в конкурсе с 2016 года. В 2023 году НОВИКОМ удостоился диплома номинации "За поддержку и развитие высокотехнологичного производственного сектора".

Работа с малым и средним предпринимательством (МСП) имеет стратегическое значение для НОВИКОМа, ориентированного на работу с промышленными предприятиями и их цепочкой кооперации. Для обслуживания МСП банк выработал не только кредитные и документарные продукты, но и механизмы управления ликвидностью. Также НОВИКОМ предлагает малым и средним предприятиям тестировать новые финансовые инструменты, например, цифровые финансовые активы.

Одним из продуктов, предлагаемых банком МСП, является "НСО с фиксированной ставкой". Кроме высокой доходности, удобство продукта состоит в возможности размещать свободные средства в онлайн-режиме через систему "Клиент-Банк" без согласования со службами банка. При необходимости разместить средства на срок более 90 дней НОВИКОМ предлагает субъектам МСП специальный продукт — "Депозит "Гибкий". В числе его преимуществ — индивидуальное согласование минимальной суммы депозита и начисление процентов по желанию клиента.

Для организации эффективного финансирования банк аккредитован всеми электронными торговыми площадками, на которых проводятся государственные закупки. Кроме того, в целях расширения взаимодействия с бизнесом в регионах НОВИКОМ подписал соглашения со многими региональными фондами поддержки промышленности и предпринимательства и стал членом торгово-промышленной палаты в 21 регионе.

"В прошлом году НОВИКОМ активизировал работу с МСП, в результате чего кредитный портфель банка по этому сегменту вырос на 24%, а гарантийный на 17%. С целью расширения работы с МСП в этом году у нас уже сформирована отдельная команда. Благодаря этому в ближайшие годы мы планируем существенно увеличить долю малых и средних предприятий в своем портфеле. Отрадно, что наши усилия отмечаются на самом высоком уровне", — заявил старший вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса Денис Есипенок.