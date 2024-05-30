Самарцы прошли в четвертьфинал во второй по значимости лиги в Международном союзе КВН

С 26 по 30 мая в Москве проходит этап 1\8 Премьер лиги МС КВН. В 2024 г. по итогам Международного фестиваля команд КВН во второй по значимости лиги в Международном союзе КВН регион представляют четыре команды: "Уголок Чудес", СамГАУ и СамГТУ, "Волга", СГСПУ, "Клевер", Самара и "Сборная Самарского Политеха", СамГТУ Самара.

Всего в сезоне принимают участие 25 коллективов. Самарские КВНщики соревновалась с юмористами из Нижнего Новгорода, Гродно, Пинска, Кемерово, Омска, Хабаровска, Челябинска, Саратова и Москвы. На сцене молодежного центра "Планета КВН" они сыграли в конкурсах "Приветствие", "Разминка" и "Музыкальное домашнее задание".

По итогам 1/8 финала команды "Клевер" и "Сборная Самарского Политеха" прошли в четвертьфинал, игры которого пройдут уже в июне.

"Мечта каждого КВНщика — попасть в Высшую лигу, а Премьер-лига прокладывает туда путь. Этот путь сложный и тернистый, поэтому не обошлось без волнения и переживаний. Сильные соперники, строгое жюри и совсем новый для нас зрительный зал. Мы ожидали наш проход в четвертьфинал, но даже не подозревали о том, что сможем выиграть игру. Большие усилия к этому приложил наш тыл — Самарский политех, Движение "Самарский КВН", наши родные и близкие люди, без поддержки которых, ничего бы не получилось. Мы невероятно рады, что стали на шаг ближе к нашей мечте, и эта небольшая победа многое для нас значит и дает силы двигаться дальше!", — отмечает Галина Тутынина, Сборная Самарского Политеха.

"Нам есть к чему стремиться, чему учиться, предела совершенству нет. Но мы очень рады, что спустя годы упорной борьбы над собой, работой над материалом и разъездом по разным лигам, ступить на сцену Планеты КВН, это просто что-то невероятное", — поделилась Екатерина Сафонова, Клевер.

За новостями самарского КВН можно следить на официальных страницах Движения "Самарский КВН".