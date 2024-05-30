Самарцы прошли в четвертьфинал во второй по значимости лиги в Международном союзе КВН

С 26 по 30 мая в Москве проходит этап 1\8 Премьер лиги МС КВН. В 2024 г. по итогам Международного фестиваля команд КВН во второй по значимости лиги в Международном союзе КВН регион представляют четыре команды: "Уголок Чудес", СамГАУ и СамГТУ, "Волга", СГСПУ, "Клевер", Самара и "Сборная Самарского Политеха", СамГТУ Самара.
Всего в сезоне принимают участие 25 коллективов. Самарские КВНщики соревновалась с юмористами из Нижнего Новгорода, Гродно, Пинска, Кемерово, Омска, Хабаровска, Челябинска, Саратова и Москвы. На сцене молодежного центра "Планета КВН" они сыграли в конкурсах "Приветствие", "Разминка" и "Музыкальное домашнее задание".
По итогам 1/8 финала команды "Клевер" и "Сборная Самарского Политеха" прошли в четвертьфинал, игры которого пройдут уже в июне.
"Мечта каждого КВНщика — попасть в Высшую лигу, а Премьер-лига прокладывает туда путь. Этот путь сложный и тернистый, поэтому не обошлось без волнения и переживаний. Сильные соперники, строгое жюри и совсем новый для нас зрительный зал. Мы ожидали наш проход в четвертьфинал, но даже не подозревали о том, что сможем выиграть игру. Большие усилия к этому приложил наш тыл — Самарский политех, Движение "Самарский КВН", наши родные и близкие люди, без поддержки которых, ничего бы не получилось. Мы невероятно рады, что стали на шаг ближе к нашей мечте, и эта небольшая победа многое для нас значит и дает силы двигаться дальше!", — отмечает Галина Тутынина, Сборная Самарского Политеха.
"Нам есть к чему стремиться, чему учиться, предела совершенству нет. Но мы очень рады, что спустя годы упорной борьбы над собой, работой над материалом и разъездом по разным лигам, ступить на сцену Планеты КВН, это просто что-то невероятное", — поделилась Екатерина Сафонова, Клевер.
За новостями самарского КВН можно следить на официальных страницах Движения "Самарский КВН".
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!