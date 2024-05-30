Доходы Ивановых растут, и они больше сберегают

Сбер представил очередной "индекс Иванова". Он отражает потребительские настроения россиян в I квартале 2024 года.

Ивановы стали смотреть в будущее более оптимистично: общий индекс потребительской уверенности в I квартале 2024 года повысился до минус 6% с минус 14% в IV квартале 2023 года, что является рекордно высоким уровнем за всё время исследования. Опросы для исследования проводились с 19 февраля по 13 марта. В этом периоде замедлилась недельная инфляция, безработица осталась по-прежнему низкой, а курс рубля был стабильным.

Среднемесячная заработная плата респондентов увеличилась на 4,4% по сравнению с предыдущим периодом, до 54,3 тыс. руб. Результаты последнего опроса говорят о том, что заработная плата продолжает расти быстрыми темпами — в годовом выражении они составили 16%. Ивановы более оптимистично смотрят на индексацию заработных плат: в 2024 году её ожидает половина респондентов, тогда как годом ранее на рост надеялись менее трети опрошенных.

Сохраняется высокий спрос на рабочую силу: индекс чистого найма (разница между долями респондентов, чьи работодатели нанимают и сокращают персонал) вырос с минус 27,9% в IV квартале 2023 года до минус 27,7% в I квартале 2024 года.

Уровень безработицы среди Ивановых в I квартале 2024 года составил 11%, этот показатель сохранился на уровне предыдущего периода.

Низкий уровень безработицы и увеличение заработных плат повышает уверенность в бизнес-перспективах работодателей. Доля опрошенных, которые ожидают роста, остаётся на рекордно высоком уровне — 29%.

Число россиян, имеющих сбережения, тоже растёт. Доля тех, у кого их нет, в I квартале 2024 года уменьшилась на 7 п. п. (квартал к кварталу), до 34%. Это минимум за всё время исследования и касается людей с разным уровнем доходов.

Растёт желание Ивановых увеличить инвестиции на фондовом рынке в следующие 12 месяцев — плюс 5 п. п. за квартал и плюс 13 п. п. за год.

Опрошенные, имеющие брокерский счет, готовы пополнить его в среднем на 28,4 тыс. руб. В предыдущем квартале эта сумма составляла 27,6 тыс. руб., а в среднем в 2023 году — на уровне 27 тыс. руб.

Всё больше россиян планируют улучшать свои жилищные условия: доля тех, кто не собирается этого делать, снизилась с прошлогодних максимумов до 60%. Это связано с замедлением роста цен на жилую недвижимость. По данным СберИндекса, темпы роста цен за квадратный метр на новостройки в России снизились в марте по сравнению с декабрём с 6,1% до 3,6% квартал к кварталу.

Доля Ивановых, желающих изменить свои жилищные условия за счёт ипотеки, выросла на 2,5 п. п. и достигла максимума — 63%.

Ещё один интересный результат исследования — продолжающийся рост числа россиян, заказывающих продукты онлайн. Доля Ивановых, предпочитающих такие закупки, увеличилась до 36% в I квартале 2024 года (плюс 2 п. п.).

Популярность маркетплейсов продолжает расти. По результатам опроса за 1К24 проникновение маркетплейсов среди Ивановых увеличилось на 2 п. п., до 85%. Вместе с тем растёт частота онлайн-покупок: в 1К24 Иванов в среднем за последний год совершал покупок через интернет больше на 3,6% по сравнению с предыдущим опросом.

В опросе участвовали 2300 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в 164 российских городах с населением свыше 100 тыс. жителей.

"Индекс Иванова" — индекс потребительской уверенности, выпускаемый ежеквартально с 2013 года группой аналитиков SberCIB Investment Research (ранее — Sberbank Investment Research). Один из самых авторитетных потребительских индексов в России и за рубежом, на выводы которого опираются многие исследования. Отражает текущие потребности и ожидания среднего класса, условного россиянина — Иванова — со средним уровнем дохода. Учитывает динамику таких показателей, как потребительские расходы, сбережения, потребительское поведение и уровень потребительской уверенности в целом.