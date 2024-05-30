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В Самаре стартовал турнир по хоккею среди ветеранов СВО и боевых действий

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 мая, Самара стала центром проведения важного спортивного и патриотического состязания. Губернатор Дмитрий Азаров дал старт второму открытому турниру по хоккею с шайбой "Парни из стали" среди ветеранов и участников специальной военной операции, боевых действий и локальных конфликтов.

Фото: Андрей Савельев / Информационное агентство СОВА

Он организован на основной ледовой площадке Дворца спорта имени Владимира Высоцкого, который был построен благодаря проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".

"Люди, которые выходят сегодня на лед — ветераны СВО, ветераны боевых действий — они своим стальным характером, уверенностью в победах вселяют уверенность в скорую Победу нашей великой и прекрасной России, — поприветствовал участников турнира Дмитрий Азаров. — Мы восхищаемся вашим мужеством, героизмом. Вы встали на защиту Родины тогда, когда Родина позвала. А сегодня вы являетесь примером нынешним защитникам нашей страны. Вдохновляете и поддерживаете семьи военнослужащих, юнармейцев, настоящих патриотов на новые победы. Я очень рад, что Самарская область вновь стала центром проведения важного спортивного и патриотического состязания".

Первый турнир такого формата прошел в феврале 2024 года в Санкт-Петербурге. В нем участвовали четыре команды. А сегодня Самара принимает уже шесть сборных любителей хоккея. Глава региона поблагодарил инициаторов и организаторов турнира "Парни из стали" за поддержку защитников Отечества и этого вида спорта.

"Спасибо организаторам этого турнира за гостеприимство и все то, что они делают для развития нашего хоккея", — сказал в ответ один из инициаторов турнира Андрей Бельянинов. Он поблагодарил ветеранов боевых действий, которые с честью и достоинством защищали страну, отстаивают ее интересы сегодня в зоне проведения специальной военной операции.

Глава региона подчеркнул: в Самарской области уделяется особое внимание поддержке защитников Отечества, семей военнослужащих.

"Все жители Самарской области включились в эту работу, которая ведется под лозунгом: "Все для фронта, все для Победы". Мы заботимся о ветеранах боевых действий", — отметил Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что на самарской земле была разработана первая в России специальная программа "Возвращение", которая нацелена на помощь ветеранам боевых действий, их реабилитацию, социализацию, возможности получить новые знания и компетенции, новую профессию.

"Наша программа, чем мы особо горды, была напрямую рекомендована нашим национальным лидером, президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным к тиражированию в других регионах. Этот турнир, я уверен, внесет свой вклад в то, чтобы ветераны боевых действий чувствовали себя здесь действительно как дома", — подчеркнул губернатор.

В основном турнире выступят 6 команд. В группе А сразятся "Нева Бастион" (Санкт-Петербург), ГВМУ (Москва) и "Сибирь" (Омск). В группе Б выступят ЧЛХЛ (Челябинск), "Шурави" (Уфа) и "Мирные люди" (Самара).

"Хоккей объединяет, — отметил игрок самарской команды "Мирные люди" Сергей — участник СВО с позывным "Гонор". — Я на льду с пяти лет, и очень уважаю этот вид спорта. Считаю, что это игра сильных. Конечно, мы хотим победить на родной площадке, не зря еще зимой мы начали готовиться к турниру".

"Уверен, все команды, как и мы приехали в Самару побеждать. У всех есть амбиции. Важность турнира сложно переоценить. Во-первых, это сплачивает, во-вторых, мы популяризируем хоккей и спорт в целом", — добавил Сергей Мисюль, представитель челябинской команды.

К игрокам и зрителям обратился депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он отметил, что в Самаре, где располагался сначала штаб Приволжско-Уральского, потом — Приволжского военного округа, а сейчас — штаб 2-й Гвардейской армии, всегда с уважением относились к военнослужащим.

"И сегодня воины-самарцы вместе со всей нашей Родиной выполняют священный долг по разгрому нацистов в специальной военной операции. Сегодня как никогда важно внимание к нашим воинам, детям, их будущему. Хочу пожелать всем побед на фронте, побед в спорте, побед в жизни, величия и процветания нашей великой Родине", — обратился парламентарий.

"Благодарю губернатора Самарской области и его команду за то, что поддержали наш проект. Благодаря вниманию и такому отношению, проект живет и набирает обороты. На лед в Самаре выходят те, кто знаете, что такое выручка, и это чувствуется. Знайте, ваши родные и близкие, ваши жены и дети, отцы и матери брошены не будут, мы о них позаботимся", — добавил автор идеи хоккейного турнира, председатель исполнительного комитета благотворительного фонда "Парни из стали" Владимир Лютов.

Участников турнира поприветствовал вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Точицкий. Он отметил важность проведения такого турнира и выразил слова благодарности участникам турнира за защиту Родины: "Наши славные, доблестные Вооруженные силы имеют победные традиции, как и хоккей. А спорт объединяет нас. Уверен, что все наши традиции приведут к большой Победе".

Дмитрий Азаров пожелал участникам турнира "Парни из стали" честной спортивной борьбы.

"Здесь проходят состязания, но на этой площадке нет врагов. Есть парни из стали, объединенные одной мечтой — процветания и величия нашей Родины. Пусть гостеприимный лед нашего замечательного Дворца спорта, построенного по национальному проекту, окажется для вас не просто полем спортивных состязаний, но и местом встречи настоящих друзей. Я еще раз приветствую ваше мужество, ваш характер", — заключил губернатор и объявил турнир открытым.

Матчи среди команд-участников пройдут в течение трех дней. Решающие игры за призовые места состоятся 1 июня. Вход для зрителей — бесплатный. Пригласительные билеты можно получить у волонтеров на входе во Дворец спорта. Для гостей соревнований будут организованы различные активности, также можно будет посетить фотовыставку.

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