Прокурор Самары потребовал от мэра отремонтировать дороги около 28 школ

Прокурор Самары Артем Ярыгин внес главе города Елене Лапушкиной представление с требованием отремонтировать дороги, прилегающие к школам. Об этом сообщает облпрокуратура.

Указывается, что обследованием, которое прокуратура города провела с участием сотрудников ГИБДД, были выявлены недостатки улично-дорожной сети (ямы, выбоины, отсутствие разметки и светофоров) вблизи 28 образовательных учреждений.

В связи с этим прокурор внес главе города представление об устранении нарушений закона.

"Вопрос фактического устранения нарушений при содержании дорог взят прокурором города на личный контроль", - отметили в ведомстве.