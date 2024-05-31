На ул. Чернореченской в Самаре трамвай сошел с рельсов

В пятницу, 31 мая, утром на ул. Чернореченской в Самаре трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщает телеграм-канал "ЕЩЁ Самара".

скриншот с видео https://t.me/eshcho_samara

По информации, размещенной в источнике, движение в обе стороны приостановлено.

"Вероятная причина схода: что-то отвалилось от вагона", - пишет автор поста.

Официальных комментариев по данному ДТП пока не поступало.