В пятницу, 31 мая, утром на ул. Чернореченской в Самаре трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщает телеграм-канал "ЕЩЁ Самара".
По информации, размещенной в источнике, движение в обе стороны приостановлено.
"Вероятная причина схода: что-то отвалилось от вагона", - пишет автор поста.
Официальных комментариев по данному ДТП пока не поступало.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!