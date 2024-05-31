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Исследование МТС Медиа: жители Самарской области стали чаще слушать и смотреть детско-родительский контент

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает, что дочерняя компания "МТС Медиа" провела исследование детского медиапотребления. Выяснилось, что в 2024 году детско-родительская категория стала одной из самых растущих на цифровых платформах, а потребление такого контента выросло на 10-50% в зависимости от платформы.

Исследование проводилось на базе статистики дочерних цифровых сервисов "МТС Медиа" — МТС Музыка, KION и Строки — в январе–апреле 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Детско-родительский контент оказался одной из самых растущих категорий в музыкальном стриминге, следует из данных МТС Музыки. В январе–апреле потребление детского контента в Самарской области выросло на 10% год к году, таким образом он вошел в топ-5 крупнейших категорий на сервисе. Хотя ядро аудитории этой платформы — пользователи 25-35 лет, детская музыка уже стала сопоставима с другими музыкальными жанрами, так как пользователи, распробовав сервис для себя, начинают включать его детям, создавать детские плейлисты и подборки.

МТС Музыка спросила родителей и будущих мам Самарской области о том, как они пользуются музыкальными сервисами*. 98% опрошенных уверены, что музыка влияет на развитие ребенка, а 90% родителей считают, что правильно подобранное звуковое сопровождение помогает детям успокоиться. Однако большинство родителей (94%) чаще всего включают детям то, что слушают сами.

У детского контента в музыкальном стриминге два основных сценария потребления: перед сном и в дороге. Так, 37% опрошенных признались, что их малыши до 3 лет чаще всего засыпают под колыбельные (23%) и аудиосказки (19%).

В дороге малышам до 3 лет чаще всего включают детскую или танцевальную музыку, детям постарше — поп-музыку, классическую музыку и, наконец, аудиосказки для слушателей от 8 до 11 лет.

Также МТС Музыка выяснила, что почти 90% женщин во время беременности выбирали танцевальную (57%), классическую музыку (52%) и звуки природы (47%), в то же время будущие мамы 18-24 лет предпочитали также хип-хоп, 35-54 лет — саундтреки к фильмам и поп-музыку, а будущие мамы 25-34 лет — рок.

ТОП-5 исполнителей для детей в МТС Музыке

1. Смешарики

2. Маша и медведь

3. Фиксики

4. Барбарики

5. Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения

ТОП-5 треков для детей в МТС Музыке

1. "Спят усталые игрушки"

2. Колыбельная "Совушка"

3. "Чунга-Чанга"

4. Песня Фиксиков "Часики"

5. "Песенка друзей" из фильма "Бременские музыканты"

Отвечая на растущий запрос на детский контент, МТС Музыка запустила раздел плейлистов от любимых детьми артистов и инфлюенсеров: Смешариков (Пин, Ежик, Нюша, Копатыч, Кар-Карыч, Лосяш, Совунья, Крош, Бараш), Цветняшек, Миланы Стар, ray! и Kamil KiKiDo.

Фильмы и сериалы

По данным онлайн-кинотеатра KION, суммарное время смотрения детско-семейного контента за последний год выросло на 25%. Такой вывод сделан в результате анализа интереса россиян к детско-семейному контенту в период с января по апрель 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Топ детско-семейных проектов на KION в январе–апреле 2024 года:

1. Семейный фильм "Чебурашка"

2. Спортивная комедия "Хоккейные папы"

3. Последняя часть трилогии про богатыря Ивана "Последний богатырь. Посланник тьмы"

4. Семейная комедия "Я — медведь"

5. Мультфильм "Великолепная пятерка"

Аудиокниги

По данным сервиса Строки, основной формат потребления детского контента в книжных сервисах — аудио. Рост потребления аудиокниг из раздела "Детские книги" в этом году составил 50% и связан с наполнением библиотеки качественным контентом, востребованным у детей, и увеличением пользовательской базы Строк. Главный сценарий потребления детских аудиокниг, как и в случае с детской музыкой — в дороге или на ночь.

Топ-5 детских аудиокниг в Строках:

1. Детективное агентство "Утюг", Алексей Олейников (Строки, Originals)

2. Приключения Тома Сойера, Марк Твен

3. Сборник "Цвета" (Валя Филиппенко, Антон Соя, Дарья Доцук и другие, Строки, Originals)

4. Смотри от страха не умри, Екатерина Земляничкина, Лариса Назарова (Строки, Originals)

5. Алые паруса, Александр Грин

Генеральный директор "МТС Медиа" Елена Бальмонт: "Сегодня у большинства детей до 12 лет есть собственный смартфон. Мы имеем дело с поколением, которое потребляет контент практически с рождения, и глядя вперед, не можем пренебрегать этой обширной аудиторией. Медиаиндустрия вовлекает маленьких пользователей мультфильмами и аудиосказками, сопровождает их во время взросления детскими фильмами и сериалами и остается рядом, когда у них появляются свои дети. Детский контент, которому можно доверять, востребован во все времена. А с учетом его многообразия в цифровой среде особенно важно, чтобы детская аудиокнига, колыбельная или экранизация сказки одинаково нравились и детям, и родителям. Поэтому отдельный приоритет "МТС Медиа" — безопасность нашей "детской полки". Мы тщательно отбираем контент, чтобы соответствовать самым высоким стандартам и родительским ожиданиям".

* Методология исследования

МТС Музыка провела количественное исследование, опросив 2000 родителей или будущих мам во время беременности в возрасте от 18 до 54 лет по всей России.

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