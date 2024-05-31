В Самаре завершились соревнования по информационной безопасности "Кибер Волга 2024"

В Самаре, на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) 30–31 мая состоялся финал соревнований по информационной безопасности "Кибер Волга 2024" среди учащихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.
"Кибер Волга" — это командные соревнования по информационной безопасности, которые стали уже доброй традицией в Самарской области и собирают вместе талантливых студентов из разных регионов России. Участники соревнований — вузы и ссузы из 15 городов России, входящих в Приволжский, Северо-Кавказский и Южно-федеральный округа.
"В регионах вопрос информационной безопасности — один из ключевых. Самарская область ведет успешную системную работу по киберзащите. У нас функционирует Региональный центр кибербезопасности с полностью укомплектованным штатом профессионалов, который круглосуточно, в режиме 24/7, обеспечивает безопасность инфраструктуры электронного правительства, работоспособность систем, входящих в контур электронных ресурсов правительства, органов исполнительной власти и обеспечивает безопасность хранимой и используемой информации", — подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
В 2024 г. количество участников онлайн-этапа соревнований составило более 200 человек из 60 заявленных команд. В финал региональных соревнований вышло 12 команд из вузов и четыре команды из колледжей, показавшие наилучшие результаты в ходе отборочного этапа. Для прохождения в финал участникам необходимо было решить ряд заданий по тематике информационной безопасности, продемонстрировать навыки анализа и работы с сетевыми протоколами, расследования в области компьютерных преступлений, поиска различных уязвимостей информационных систем, а также навыки программирования.
"Сегодня нашу жизнь уже сложно представить без защиты информации, поэтому мы уделяем большое внимание подготовке специалистов по информационной безопасности. Организация мероприятий подобного типа не столько способствует повышению интереса к данной области среди студентов, но и стимулирует вузы совершенствовать образовательный процесс, популяризирует практико-ориентированный подход в образовании", — отметил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.
По итогам соревнований призовые места среди высших учебных заведений заняли: 1 место — команда Datapoison (Казань, КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева), 2 место — команда Broadcasters (Самара, ПГУТИ) и 3 место — команда Serenity (Пенза, ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет"). Среди средне-профессиональных организаций победила команда Code Warriors (Волгоград, Университетский колледж ВолГУ).
Победители примут участие во Всероссийских киберучениях осенью 2024 г. в Санкт-Петербурге.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!