На Ракитовском шоссе в Самаре введут временную схему движения

С 1 июня в Самаре на пересечении Ракитовского шоссе и пр. Карла Маркса будет введена временная схема движения, сообщает региональный минстранс.

В ведомстве поясняют, что это необходимо в связи с переустройством сетей в рамках реконструкции автомагистрали "Центральная".

На какой период вводится временная схема не уточняется.