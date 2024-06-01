В Самарскую область идут дожди

В Самарской области с 1 по 5 июня ожидаются кратковременные дожди, сообщает Приволжское УГМС.

"Погода выходных дней и начала следующей недели будет неустойчивой и по-летнему жаркой. В полуденные и вечерние часы в отдельных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром. Дневные температуры воздуха уверенно преодолеют 30° отметку", - указывается в прогнозе.