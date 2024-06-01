130 тысяч бегунов вышли на старт Зеленого марафона в 60 городах

Благотворительный забег помог собрать 27 млн руб. на подготовку к школе детей с особенностями развития и опытом сиротства.

11-й Зеленый марафон Сбера объединил 200 тыс. человек: 130 тыс. участников и почти столько же болельщиков. В День защиты детей на старт одного из крупнейших забегов в России вышли любители бега в 60 городах страны — от Южно-Сахалинска до Калининграда, — которые соревновались на дистанциях от 4,2 км до 42,2 км.

В Москве спортсмены стартовали и финишировали на Васильевском спуске возле Кремля. В программу вошли забеги на 400, 600 и 800 м (для детей разного возраста), 4,2 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, а также скандинавская ходьба на 4,2 км, командный забег на 4,2 км и командная эстафета 5×4,2 км.

Среди участников забега было немало известных людей. Например, в столице дистанцию 4,2 км пробежали сразу два действующих космонавта — Константин Борисов и Сергей Корсаков. Причем Константин провел на МКС шесть с половиной месяцев и вернулся совсем недавно — 12 марта 2024 года, — так что Зеленый марафон стал его первым спортивным состязанием после возвращения с орбиты. После финиша лучшие бегуны получили свои награды из рук космонавтов.

В забегах и церемониях награждения по всей стране принимали участие руководители городов и регионов, министры и депутаты. Среди них были и звезды спорта Наталья Антюх, Екатерина Юрлова-Перхт, Антон Шипулин, Ольга Котлярова, Максим Чудов, Светлана Хоркина, Елена Вяльбе. Также фестиваль посетили деятели культуры и искусства, например, основатель и лидер арт-группы "Хор Турецкого", народный артист России Михаил Турецкий.

Каждый Зеленый марафон несет и глубокий благотворительный смысл. Средства, собранные от регистрации участников в Москве, направлены в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с особенностями развития и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в любом городе страны могли сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

"Сегодня Зеленый марафон прошел в 60 городах России, в нем приняли участие свыше 200 тысяч человек. Бежали со смыслом, ведь в этот день мы собираем деньги на благотворительность в помощь детям с особенностями развития и опытом сиротства. На данный момент уже собрано 27 млн рублей, и я уверен, что эта цифра еще увеличится. Зеленый Марафон — это праздник для всех, люди чувствуют свою причастность к важному и доброму делу! Я благодарен всем, кто сегодня вышел на старт и кто пришел на наш летний фестиваль как болельщик! Уверен, что абсолютно все зарядились хорошим настроением — а это хорошее самочувствие, а хорошее самочувствие — это регулярные занятия спортом", - отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

В городах-участниках сегодня также проходят различные экологические акции и высадка саженцев деревьев. К примеру, в парке "Зарядье" были высажены липы.

Сбор средств в поддержку детей с особенностями развития и опытом сиротства под эгидой Зеленого марафона продолжается.

Помимо столицы, забег прошел в Абакане, Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Братске, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Воронеже, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Иванове, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Калуге, Кемерове, Кирове, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новом Уренгое, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Южно-Сахалинске, Якутске, Ялте и Ярославле.

Для зрителей и болельщиков состоялись праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные мероприятия.