130 тысяч бегунов вышли на старт Зеленого марафона в 60 городах

Благотворительный забег помог собрать 27 млн руб. на подготовку к школе детей с особенностями развития и опытом сиротства.
11-й Зеленый марафон Сбера объединил 200 тыс. человек: 130 тыс. участников и почти столько же болельщиков. В День защиты детей на старт одного из крупнейших забегов в России вышли любители бега в 60 городах страны — от Южно-Сахалинска до Калининграда, — которые соревновались на дистанциях от 4,2 км до 42,2 км.
В Москве спортсмены стартовали и финишировали на Васильевском спуске возле Кремля. В программу вошли забеги на 400, 600 и 800 м (для детей разного возраста), 4,2 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, а также скандинавская ходьба на 4,2 км, командный забег на 4,2 км и командная эстафета 5×4,2 км.
Среди участников забега было немало известных людей. Например, в столице дистанцию 4,2 км пробежали сразу два действующих космонавта — Константин Борисов и Сергей Корсаков. Причем Константин провел на МКС шесть с половиной месяцев и вернулся совсем недавно — 12 марта 2024 года, — так что Зеленый марафон стал его первым спортивным состязанием после возвращения с орбиты. После финиша лучшие бегуны получили свои награды из рук космонавтов.
В забегах и церемониях награждения по всей стране принимали участие руководители городов и регионов, министры и депутаты. Среди них были и звезды спорта Наталья Антюх, Екатерина Юрлова-Перхт, Антон Шипулин, Ольга Котлярова, Максим Чудов, Светлана Хоркина, Елена Вяльбе. Также фестиваль посетили деятели культуры и искусства, например, основатель и лидер арт-группы "Хор Турецкого", народный артист России Михаил Турецкий.
Каждый Зеленый марафон несет и глубокий благотворительный смысл. Средства, собранные от регистрации участников в Москве, направлены в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с особенностями развития и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в любом городе страны могли сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.
"Сегодня Зеленый марафон прошел в 60 городах России, в нем приняли участие свыше 200 тысяч человек. Бежали со смыслом, ведь в этот день мы собираем деньги на благотворительность в помощь детям с особенностями развития и опытом сиротства. На данный момент уже собрано 27 млн рублей, и я уверен, что эта цифра еще увеличится. Зеленый Марафон — это праздник для всех, люди чувствуют свою причастность к важному и доброму делу! Я благодарен всем, кто сегодня вышел на старт и кто пришел на наш летний фестиваль как болельщик! Уверен, что абсолютно все зарядились хорошим настроением — а это хорошее самочувствие, а хорошее самочувствие — это регулярные занятия спортом", - отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.
В городах-участниках сегодня также проходят различные экологические акции и высадка саженцев деревьев. К примеру, в парке "Зарядье" были высажены липы.
Сбор средств в поддержку детей с особенностями развития и опытом сиротства под эгидой Зеленого марафона продолжается.
Помимо столицы, забег прошел в Абакане, Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Братске, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Воронеже, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Иванове, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Калуге, Кемерове, Кирове, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новом Уренгое, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Южно-Сахалинске, Якутске, Ялте и Ярославле.
Для зрителей и болельщиков состоялись праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные мероприятия.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.