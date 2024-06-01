Нарушители ПДД в 2023 г. заплатили в бюджет области 2,6 млрд рублей

В 2023 г. нарушители правил дорожного движения перечислили в бюджет Самарской области 2,58 млрд рублей. Такие данные содержатся в материалах к проекту регионального закона "Об исполнении областного бюджета за 2023 год".

По сравнению с 2022 г. эта сумма выросла на 4,8%.

Всего в 2023 г. в виде штрафов, санкций и других сумм в возмещение ущерба в областной бюджет поступило 3,62 млрд рублей. Это на 33,5% больше, чем в 2022 году.