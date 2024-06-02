Мэрия Самары изымет участок и квартиры на ул. Ленинской

Администрация Самары опубликовала постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и квартир по адресу ул. Ленинская, д. 6/8. Здесь находятся два деревянных здания, которые ранее были признаны аварийными и подлежащими сносу.

Чиновникам предстоит в течение 60 дней договориться о компенсации за три изымаемые квартиры деньгами или другим жильем.