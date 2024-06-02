В Самаре полиция задержала 18 человек в цыганском поселке

В пятницу, 31 мая, полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие на ул. Красной в Красноглинском районе Самары. Региональное ГУ МВД, сообщает, что правоохранители проверили документы "более чем у 30 граждан одной из народностей".
Между тем, известно, что на этой улице находится цыганский поселок, в том числе с незаконными постройками.
При помощи служебных собак полицейские обследовали постройки и прилегающую к ним местность на наличие запрещенных веществ. А специалисты сетевой компании ликвидировали незаконное подключение к электросетям.
Сообщается, что по итогам рейда в отдел полиции было доставлено 18 человек. Составлены протоколы за проживание без паспорта и самовольное занятие земельного участка.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.