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Происшествия

В Самаре полиция задержала 18 человек в цыганском поселке

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 мая, полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие на ул. Красной в Красноглинском районе Самары. Региональное ГУ МВД, сообщает, что правоохранители проверили документы "более чем у 30 граждан одной из народностей".

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Между тем, известно, что на этой улице находится цыганский поселок, в том числе с незаконными постройками.

При помощи служебных собак полицейские обследовали постройки и прилегающую к ним местность на наличие запрещенных веществ. А специалисты сетевой компании ликвидировали незаконное подключение к электросетям.

Сообщается, что по итогам рейда в отдел полиции было доставлено 18 человек. Составлены протоколы за проживание без паспорта и самовольное занятие земельного участка.

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