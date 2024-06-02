В Самарской области 3 июня может выпасть град

Ночью и днем 3 июня местами в Самарской области возможен град, сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на консультацию Приволжского УГМС.

При этом сохранятся грозы и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

В регионе объявлен желтый уровень опасности.