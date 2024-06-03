Спор за пруды в селе Ташла пересмотрят спустя 14 лет

Получило новый импульс судебное разбирательство за пять прудов общей площадью 719,4 тыс. кв. м 1973-1991 годов постройки, расположенных в Ставропольском районе на реке Ташелка и принадлежавших бывшему сельскохозяйственному производственному кооперативу "Заря".
Еще в 2009 г. право собственности на них было признано за "Зарей" как организацией, которая за собственные средства их соорудила. Соответствующее решение тогда было принято Арбитражным судом Самарской области. Однако в 2023 г. дело неожиданно получило новый импульс: в суд с требованием о пересмотре решения 2009 г. обратилось теруправление Федерального агентства по управлению госимуществом (ТУФАУГИ) по Самарской области.
Как отметило ведомство в своем иске, в октябре 2022 г. к нему поступило представление Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая в результате проверки выяснила, что спорные пруды, расположенные непосредственно на реке Ташелка, находятся в частной собственности. Это, как указано в представлении, противоречит действующему законодательству, согласно которому неизолированные водные сооружения должны находиться в федеральной собственности.
В связи с этим прокуратура потребовала от ТУФАУГИ организации "незамедлительной работы по истребованию из чужого незаконного использования имущества в федеральную собственность".
Теруправление, соответственно, обратилось в арбитражный суд с требованием о пересмотре судебного акта 2009 года. При этом ведомство в своем заявлении уточнило, что о судебном акте узнало также из представления прокуратуры и к рассмотрению дела не привлекалось.
Суд посчитал доводы ведомства обоснованными и запустил процесс рассмотрения дела заново. Правда, сейчас владельцев указанных прудов является не колхоз "Заря" (он уже обанкротился), а индивидуальный предприниматель Андрей Рудюков. Он перекупил эти объекты у других физических лиц, которые приобрели их с торгов при банкротстве колхоза.
Бизнесмен выступает против повторного рассмотрения дела и передачи прудов в федеральную собственность. Рудюков пыталась в апелляции и кассации обжаловать решение самарского арбитража о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, но безуспешно.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”