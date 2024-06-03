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Туризм Общество

В нацпарке "Самарская Лука" рассказали, какие экотропы будут открыты в пожароопасный период

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В национальном парке "Самарская Лука" к посещению в пожароопасный период будут открыты 7 экологических троп. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Напомним, в связи с установлением высокой пожарной опасности, на территории Самарской области установлен запрет на посещение лесов с 31 мая по 14 июня. Также запрещен въезд транспортных средств.

Открытыми для посещения останутся обустроенные экологические тропы: "Ведьмино озеро" (с. Бахилово); "ЛукАморье" (приют диких животных); "К источнику Святого Ильи" (Подгоры); "Гора Попова" (с. Ширяево); "Молодецкий Курган"; "Мордово"; "Гора Отважная".

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