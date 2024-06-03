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Хоккей Спорт

В Самаре завершился второй хоккейный турнир "Парни из стали"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 29 мая по 1 июня в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходил II открытый турнир по хоккею с шайбой "Парни из стали". Участниками турнира стали 6 команд ветеранов и участников СВО, боевых действий и локальных конфликтов. Первый подобный турнир состоялся в феврале 2024 года в Санкт-Петербурге. Самарская область по инициативе правительства региона приняла второй турнир.

Фото: Министерство спорта Самарской области

"На территории региона развивается как массовый спорт, так и спорт высших достижений, идет развитие спортивной инфраструктуры. Мы удостоены чести проводить на территории Самарской области второй открытый турнир по хоккею с шайбой "Парни из стали". И очень рады приветствовать у себя гостей — все 6 команд, участники которых — защитники Отечества, ветераны боевых действий", — отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В группе А состязались команды "Нева Бастион" из Санкт-Петербурга, ГВМУ из Москвы и "Сибирь" из Омска. В группу Б попали "Шурави" из республики Башкортостан, ЧЛХЛ из Челябинской области и "Мирные люди" из Самарской области.

После группового этапа команды распределили итоговые места с первого по шестое. Команда ГВМУ со счетом 7:6 переиграла "Шурави" и заняла 5-е место. В матче за третье место команда ЧЛХЛ оказалась сильнее "Сибири" — 7:3 и взяла бронзу турнира. В финале встретились "Мирные люди" и "Нева Бастион". Самарцы вели в счете — 2:1, но "Нева Бастион" сумела переломить ход игры в свою пользу — 2:4 и стала обладателем главного трофея.

Также в рамках турнира состоялся выставочный матч по следж-хоккею. В Самарской области активно развивается адаптивный спорт. Следж-хоккейные команды, составленные из ветеранов СВО, были организованы при профессиональных клубах — тольяттинской "Ладе" и самарском ЦСК ВВС. Команды постепенно набираются опыта и готовятся к матчам с соперниками из других регионов. А пока соревнуются между собой. Выставочный матч завершился вничью — 0:0, в серии буллитов победы добились тольяттинцы.

Зрителями матчей стали ветераны боевых действий, семьи участников СВО, юные хоккеисты из городов и районов Самарской области, а также дети из Белгородской области, которые временно находятся в нашем регионе. Для болельщиков была подготовлена спортивно-развлекательная программа. Также в холле Дворца спорта работала фотовыставка "Жены героев".

Проведение соревнований по хоккею и следж-хоккею способствует вовлечению населения, в том числе лиц с инвалидностью, в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина.

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