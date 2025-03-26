"Ладья" уступила "Авто" - 1:3

Тольяттинская "молодежка" уступила "Авто" в первом матче в рамках плей-ин МХЛ.

К стартовой игре серии против екатеринбуржцев в состав "Ладьи" вернулись все хоккеисты, вызывавшиеся в главную команду на финише регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того, волжане получили солидное подкрепление в защитную линию в лице Магомеда Шараканова — защитник был заявлен в первой оборонительной паре вместе с Маратом Калимуллиным.

На протяжении всей стартовой трети подопечные Сергея Лопушанского владели инициативой и постоянно создавали моменты у ворот "Авто", вынуждая соперника пробрасываться. Голкиперу гостей Сергею Соколкину часто приходилось вступать в дело — несколько раз он выручил своих партнеров в очень непростых ситуациях. Ближе всех к успеху у "Ладьи" был Григорий Уланов, но с его броском с нескольких метров справился как раз Соколкин.

Во втором игровом отрезке ситуация постепенно начала меняться. Уральцы все чаще и чаще стали угрожать владениям Данилы Овчарика, однако вратарь "Ладьи" действовал безупречно. И все-таки на 36-й минуте хоккеисты "Авто" повели в счете благодаря своевременному подключению к атаке Ефима Белых, добившего шайбу в открытый угол. 0:1. А уже незадолго до паузы коллектив из Екатеринбурга удвоил отрыв — Даниэль Куляш вырвался "1 на 1" с Овчариком и этот выход реализовал. 0:2.

В третьем периоде перед волжанами встала трудная задача по спасению матча. И они практически сразу взялись за ее выполнение, сумев сократить отставание до минимума на 46-й минуте. Владислав Федоров вложил все силы в щелчок от ближнего борта, чтобы шайба через мгновение вонзилась в сетку — 1:2. Далее команды играли на встречных курсах и в концовке, казалось, фортуна улыбнулась "Ладье". Марат Павлов здорово сработал на подставлении под бросок Александра Бажухина, но арбитры тут же ушли на затяжной видеопросмотр, по итогам которого гол отменили, зафиксировав, что клюшка у форварда тольяттинцев была высоко поднятой.

Хозяева площадки не сникли и с удвоенной энергией побежали в атаку, а за 46 секунд до финальной сирены сольный прорыв Магомеда Шараканова с последующими добиваниями увенчался очередным взятием ворот и арбитры вновь отправились смотреть "кино". На этот раз все было гораздо быстрее и гол был засчитан, однако затем вмешался тренерский штаб "Авто", воспользовавшийся правом на челлендж на предмет помехи вратарю, и арбитры, недолго посовещавшись у экрана судейского монитора, гол отменили к негодованию трех тысяч болельщиков, которые собрались в этот вечер на трибунах "Лада-Арены". В оставшиеся секунды уральцы не только сохранили преимущество, но и забили еще — Максим Тарасов поразил пустой створ. 1:3.

При счете 0:1 в серии "Ладья" теперь перебирается в Екатеринбург, где 28 марта состоится второй поединок против "Авто".