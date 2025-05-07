ХК "Лада" возглавил Александр Харламов

В среду, 7 мая, в должности генерального директора ХК "Лада" утвержден Александр Харламов, сообщает пресс-служба клуба.
Александр Валерьевич Харламов родился 23 сентября 1975 г. в Москве.
Свою профессиональную хоккейную карьеру Харламов начал в 17 лет в родном ЦСКА под руководством легендарного тренера Виктора Васильевича Тихонова. В первом же сезоне в столь юном возрасте записал на свой счет восемь заброшенных шайб, не снижая результативности и в дальнейшем. Успешную игру молодого хоккеиста по достоинству оценили как в России (в составе молодежной сборной Александр Харламов выиграл "серебро" и "бронзу" чемпионатов мира), так и за океаном: в 1994 г. он был задрафтован "Вашингтоном" в первом раунде под высоким 15 номером. Всего в рамках профессиональной карьеры Александр Харламов успел поиграть за целый ряд отечественных топ-клубов, среди которых — ЦСКА, СКА и московское "Динамо", а также провел почти полторы сотни матчей в AХЛ.
После завершения игровой карьеры три года работал в структуре подмосковного "Витязя", занимал должность ассистента главного тренера. С 2013 г. работал в руководстве хоккейного клуба ЦСКА и в 2015 г. вместе с "армейцами" завоевал золотые медали Чемпионата России, а в 2019 г. — Кубок Гагарина. Также в эти годы столичный клуб записал на свой счет четыре Кубка Континента им. В. В. Тихонова за победы в регулярных чемпионатах.
С 2019 по 2025 г. занимал должность генерального директора хоккейного клуба "Торпедо" и за это время существенно укрепил репутацию клуба, повысил эффективность управления и заложил прочную основу для развития хоккея в Нижегородской области.
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