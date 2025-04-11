"Лада" заключила контракты с нападающим Артемом Манукяном и защитником Каримом Вафиным

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Артемом Манукяном.

Систему тольяттинской команды Манукян пополнил уже по ходу сезона 2024/2025, будучи игроком ЦСК ВВС, выступающего в ВХЛ — в составе самарских "летчиков" форвард принял участие в 42 встречах и заработал 16 (11+5) очков.

В концовке прошедшего регулярного чемпионата КХЛ 26-летний хоккеист на полноценной основе начал выступать за "Ладу" и за 18 матчей успел набрать 3 (1+2) балла за результативность.

В общей сложности в лиге Манукян провел 152 игры и отметился 26 (9+17) очками.

Также двусторонний контракт заключен на один сезон с защитником Каримом Вафиным.

Прошедший сезон стал для Вафина третьим в системе тольяттинской команды, при этом 21-летний защитник выступал сразу за две команды — "Лада" и ЦСК ВВС. За самарских "летчиков" Карим провел 41 игру в ВХЛ и набрал 8 (0+8) очков, а в составе "автозаводцев" в восьми встречах в рамках регулярного чемпионата КХЛ баллами за результативность не отметился.

Суммарно в лиге Вафин сыграл 31 матч и забросил одну шайбу.