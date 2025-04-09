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Хоккей Спорт

Никита Михайлов продолжит играть за "Ладу"

ТОЛЬЯТТИ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" заключил односторонний контракт сроком на два сезона с нападающим Никитой Михайловым.

В стан "автозаводцев" Михайлов перебрался в ноябре 2023 года в результате обмена с омским "Авангардом", а прошедший сезон оказался для 26-летнего форварда самым результативным в КХЛ - за 63 матча он набрал 36 (13+23) очков, став попутно лучшим бомбардиром "Лады".

Кроме того, 20 марта 2025 г. воспитанник тольяттинского хоккея отметился тремя заброшенными шайбами в ворота "Амура" и стал автором первого хет-трика "Лады" в КХЛ.

Всего в лиге Михайлов провел 239 игр и заработал 87 (33+54) очков.

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