16 нарушений выявили во время рейда по мигрантам в Самаре

Самарские полицейские провели очередной рейд по поиску нарушений миграционного законодательства, сообщает региональное ГУ МВД.
Проверяли торговую базу на ул. Дальневосточной и два увеселительных заведения на улицах Елизарова и Ставропольской. Там нашли 16 нарушений, в том числе по ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания") и по ст. 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ"). Также решается вопрос о выдворении из страны троих нарушителей.
Кроме того, при проверке в одном из кафе нашли нарушения правил продажи алкоголя — изъято более 20 л продукции.
Последние комментарии
Разве можно писать, что женщина "убила пассажира"? Я имею в виду заголовок данной статьи: "В Самаре женщина на Hyundai убила пассажира попутной Lada". Во-первых вину устанавливает суд. Может быть по результатам экспертиз выяснится, что женщина не виновата и раньше вынесения приговора суда обвинять кого-либо как-то странно! А во-вторых убийство - это умышленное причинение смерти другому человеку. Вы просто публично без суда и следствия в заголовке обвиняете женщину в совершении особо тяжкого преступления. Браво!
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...