16 нарушений выявили во время рейда по мигрантам в Самаре

Самарские полицейские провели очередной рейд по поиску нарушений миграционного законодательства, сообщает региональное ГУ МВД.

Проверяли торговую базу на ул. Дальневосточной и два увеселительных заведения на улицах Елизарова и Ставропольской. Там нашли 16 нарушений, в том числе по ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания") и по ст. 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ"). Также решается вопрос о выдворении из страны троих нарушителей.

Кроме того, при проверке в одном из кафе нашли нарушения правил продажи алкоголя — изъято более 20 л продукции.