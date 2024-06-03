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Страхование Финансы

ВСК признана самой клиентоориентированной страховой компанией

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК стал лауреатом ежегодной премии Сравни в сфере финансов и страхования. ВСК признана лидером в номинации "Самая клиентоориентированная страховая компания" по результатам голосования экспертного совета Премии и многомиллионной аудитории Сравни.

При выборе номинантов организаторы мероприятия учитывали уровень клиентского обслуживания и ориентированность на качество сервиса и услуг. Эксперты и пользователи Сравни присудили победу ВСК, так как компания последние три года активно развивает коммуникацию со своими клиентами.

Только за прошедший год Страховой Дом ВСК значительно улучшил методы взаимодействия с клиентами. Компания за счет миграции на новую CRM-систему автоматизировала контакт-центр. В результате изменений время обработки обращения клиента сократилось до двух минут, а время дозвона до оператора — до 20 секунд. Также появилась возможность омниканальных коммуникаций: клиенты могут общаться с сотрудниками ВСК в чате мобильного приложения или в удобных мессенджерах.

"Для нас особенно важно, чтобы каждый клиент оставался доволен сотрудничеством с нашей компанией. Поэтому мы уже давно и успешно инвестируем в технологичность и удобство коммуникации с общественностью, развиваем технологии для упрощенного и при этом эффективного взаимодействия с партнерами. Так были созданы инновационные проекты, такие как Цифровая клиника, искусственный интеллект при урегулировании каско, первая на рынке технология удаленного урегулирования страховых случаев по ОСАГО и другие. Именно для клиентского комфорта мы обновили сайт ВСК и автоматизировали контакт-центр. Но на этом мы не планируем останавливаться и намерены создавать для клиентов и партнеров новые удобные сервисы и услуги", — отметила Станислава Альбенская, руководитель департамента развития клиентского опыта Страхового Дома ВСК.

"Мы рады поздравить команду Страхового дома ВСК с заслуженной победой в премии Сравни. Мы видим, насколько внимательно сотрудники компании подходят к каждому запросу от клиентов, и считаем, что можно быть уверенным, что ни один из запросов не останется без ответа", — отметил генеральный директор финансового маркетплейса Сравни Сергей Леонидов.

Премия Сравни — одна из самых значимых наград для финансовых и страховых организаций России. Она помогает пользователям получить объективную оценку финансовых и страховых продуктов и организаций. Компании-победители получат специальный бейдж на сайте Сравни, который будет говорить о доверии со стороны множества пользователей.

В 2024 году Премия проводится второй раз. В этом году она вручалась в 20 номинациях, а в список номинантов вошли не только финансовые и страховые компании и их продукты для физических лиц, но и игроки рынков онлайн-образования и финансирования малого и среднего бизнеса. Сравни планирует и дальше проводить Премию каждый год и отмечать лучшие компании и продукты.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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