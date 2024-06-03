Семь семей из Самарской области вышли в финал конкурса "Это у нас семейное"

2 июня в Уфе подведены итоги заключительного окружного полуфинала конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей", в котором принимали участие около 400 семей Приволжского федерального округа. По результатам конкурсных заданий, прошедших для семей ПФО в Год семьи, финалистами стали 78 команд, в их числе семь — из Самарской области.

Результаты полуфинала конкурса "Это у нас семейное" Приволжского федерального округа, в ходе которых участники сообща выполняли интеллектуальные, спортивные, творческие задания, стали известны 2 июня. На торжественной церемонии награждения к семейным командам обратилась заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

"Стали известны имена победителей полуфинала, это 78 команд, летом они отправятся в Москву. Но хочу сказать главное — сегодня подведены итоги заключительного окружного полуфинала конкурса "Это у нас семейное". За три месяца мы познакомились с семьями из разных регионов нашей большой страны, все они — замечательные, талантливые, дружные и творческие. За это время мы убедились, что семьи становятся сильнее, когда работают единой командой, а в общем деле участвуют все поколения семьи. Было приятно видеть, как задания одинаково увлекают и внуков, и прабабушек. У нас есть 85-летняя бабушка из Белоруссии — она преодолела две тысячи километров, чтобы присоединиться к своим родным, которые живут в Вольске Саратовской области. 1577 семей из разных регионов встретились на площадке конкурса, и все они — победители", — отметила Оксана Ачкасова.

От Самарской области на полуфинале победили команды Барановых; Бербасовых, Бочковых; Вороновых, Утегеновых; Выдриных, Фофановых; Литвинцевых, Шустовых; Степановых, Хаминых; Терских, Фоминых. Эти крепкие и дружные семьи объединяют любовь к Родине и верность традициям.

"Для нас то, что мы победили, стало огромным сюрпризом! Мы приехали участвовать, получить удовольствие в конкурсе, еще раз испытать свои семейные возможности. Мы это получили и плюс еще такой бонус! Нам удалось победить, потому что мы слушали друг друга, поддерживали. И главное, что мы вместе! Мы все делали вместе. И именно это нам помогло пройти финал конкурса. Нас удивило, что у нас такая богатая страна, столько одаренных детей, людей. И все дружелюбные, миролюбиво настроенные. Мы очень рады оказаться в финале!" — рассказали участники семейной команды Барановых.

"Это невероятно просто! Мы сидели и ждали, волновались, так хотелось победить, вот честно. И радовались за других, но все равно ждали свою фамилию, конечно, очень сильно. И сейчас такие эмоции радости, и мы очень рады. Мы приложили все усилия для того, чтобы завоевать эту побед. Конкурс просто шикарный, и особенно такие возможности, которые получают семьи! Нам помогло победить то, что мы были все вместе. У нас есть дети в 7-11 лет, которым где-то было сложно, мы их поддерживали. Мы все вместе были одной командой", — подчеркнули участники семейной команды Литвинцевых, Шустовых.

Также одержали победу 10 команд из Республики Удмуртия, по 8 из Нижегородской и Пензенской областей, а также Пермского края, 7 команд из Республики Башкортостан, по 6 — из Республики Татарстан и Оренбургской области, 5 — из Ульяновской области, 4 — из Кировской области, по 3 — из Республик Марий Эл и Чувашия, 2 — из Саратовской области, 1 — из Республики Мордовия. В их числе 5 команд, которые соревновались в Москве, поскольку даты полуфинала в ПФО совпали со временем проведения школьных экзаменов.

Среди победителей полуфинала для семей ПФО 425 человек, среди них: 151 ребенок, 152 родителя, 95 представителей поколения бабушек и дедушек, одна прабабушка. Самым юным участникам полуфинала 6 лет, а самому взрослому — 82 года. Средний возраст детей — 13 лет, родителей — 40 лет, представителей поколения бабушек и дедушек — 63 года, прабабушке — 82. В очных полуфиналах участвовали семейные команды, представляющие три поколения семьи в количестве от 4 до 6 человек.

В заключительный день участников ждала образовательная и развлекательная программа. Организаторы подготовили для семей сюрприз — встречу с актрисой, стендап-комиком, телеведущей Еленой Борщевой. Она рассказала, как юмор помогает семье стать счастливой, что объединяет ее с мужем — спортсменом Валерием Юшкевичем, как они воспитывают дочерей.

Основатель Института современной психологии и родологии, психогенеалог Ксения Мосунова на мастер-классе "У меня простая семья. Чем мне гордиться?" рассказала о том, что у каждой семьи, в которой друг друга любят и поддерживают, есть повод для гордости.

Уже традиционно в заключительный день семейные команды выступили со своими творческими номерами — пели песни, читали стихи, танцевали, играли на музыкальных инструментах.

Партнеры конкурса предлагали семьям различные мастер-классы и развлечения. Платформа ДОБРО.РФ провела экологическую акцию и пригласила желающих принять участие в благоустройстве и озеленении уфимского лимонария. На площадке конкурса были организованы мастер-классы "Семейное древо" и "Семейные портреты", на которых семьи создавали картины собственными руками из различных материалов. Кроме того, получила приз семейная команда Депутатовых, Дударенко, Ефимовых, Карпяк, победившая в спецноминации "Добро — это у нас семейное" платформы ДОБРО.РФ.

Самая большая электронная библиотека ООО "Литрес" вручила каждой семейной команде промокод на бесплатную подписку на 1 месяц. Издатель Hobby World, обеспечивший команды настольными играми, подарил различные сувениры и промокоды.

В рамках полуфинала работал стенд семейного сообщества Движения Первых "Родные — Любимые" на котором проходили мастер-классы, встречи с активными семьями, а также защита проектов. Специальный конкурсный трек "Родные-Любимые" — проходит при поддержке Движения Первых и объединяет 1,5 тысячи семейных сообществ. Всего к треку "Родные-Любимые" присоединились более 10 тысяч человек из 80 регионов России и 9 стран мира.

Окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" прошли во всех федеральных округах, а также в новых регионах страны. В мероприятиях приняли участие 1 577 семейных команд, в составе которых 8 167 человек. В финале самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" окажутся 300 семейных команд, они отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Всего участниками самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" стали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

Организатор конкурса "Это у нас семейное" — автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей". Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится в Год семьи, при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества "Знание", АНО "Больше, чем путешествие", социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы"). В числе партнеров — ПАО Сбербанк, ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "РусГидро", киностудия "Союзмультфильм", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", ООО "Институт современной психологии и родологии", Добро.ру, ООО "ЛитРес", а также информационный партнер — социальная сеть "Одноклассники".