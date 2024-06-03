Семь семей из Самарской области вышли в финал конкурса "Это у нас семейное"

2 июня в Уфе подведены итоги заключительного окружного полуфинала конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей", в котором принимали участие около 400 семей Приволжского федерального округа. По результатам конкурсных заданий, прошедших для семей ПФО в Год семьи, финалистами стали 78 команд, в их числе семь — из Самарской области.
Результаты полуфинала конкурса "Это у нас семейное" Приволжского федерального округа, в ходе которых участники сообща выполняли интеллектуальные, спортивные, творческие задания, стали известны 2 июня. На торжественной церемонии награждения к семейным командам обратилась заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.
"Стали известны имена победителей полуфинала, это 78 команд, летом они отправятся в Москву. Но хочу сказать главное — сегодня подведены итоги заключительного окружного полуфинала конкурса "Это у нас семейное". За три месяца мы познакомились с семьями из разных регионов нашей большой страны, все они — замечательные, талантливые, дружные и творческие. За это время мы убедились, что семьи становятся сильнее, когда работают единой командой, а в общем деле участвуют все поколения семьи. Было приятно видеть, как задания одинаково увлекают и внуков, и прабабушек. У нас есть 85-летняя бабушка из Белоруссии — она преодолела две тысячи километров, чтобы присоединиться к своим родным, которые живут в Вольске Саратовской области. 1577 семей из разных регионов встретились на площадке конкурса, и все они — победители", — отметила Оксана Ачкасова.
От Самарской области на полуфинале победили команды Барановых; Бербасовых, Бочковых; Вороновых, Утегеновых; Выдриных, Фофановых; Литвинцевых, Шустовых; Степановых, Хаминых; Терских, Фоминых. Эти крепкие и дружные семьи объединяют любовь к Родине и верность традициям.
"Для нас то, что мы победили, стало огромным сюрпризом! Мы приехали участвовать, получить удовольствие в конкурсе, еще раз испытать свои семейные возможности. Мы это получили и плюс еще такой бонус! Нам удалось победить, потому что мы слушали друг друга, поддерживали. И главное, что мы вместе! Мы все делали вместе. И именно это нам помогло пройти финал конкурса. Нас удивило, что у нас такая богатая страна, столько одаренных детей, людей. И все дружелюбные, миролюбиво настроенные. Мы очень рады оказаться в финале!" — рассказали участники семейной команды Барановых.
"Это невероятно просто! Мы сидели и ждали, волновались, так хотелось победить, вот честно. И радовались за других, но все равно ждали свою фамилию, конечно, очень сильно. И сейчас такие эмоции радости, и мы очень рады. Мы приложили все усилия для того, чтобы завоевать эту побед. Конкурс просто шикарный, и особенно такие возможности, которые получают семьи! Нам помогло победить то, что мы были все вместе. У нас есть дети в 7-11 лет, которым где-то было сложно, мы их поддерживали. Мы все вместе были одной командой", — подчеркнули участники семейной команды Литвинцевых, Шустовых.
Также одержали победу 10 команд из Республики Удмуртия, по 8 из Нижегородской и Пензенской областей, а также Пермского края, 7 команд из Республики Башкортостан, по 6 — из Республики Татарстан и Оренбургской области, 5 — из Ульяновской области, 4 — из Кировской области, по 3 — из Республик Марий Эл и Чувашия, 2 — из Саратовской области, 1 — из Республики Мордовия. В их числе 5 команд, которые соревновались в Москве, поскольку даты полуфинала в ПФО совпали со временем проведения школьных экзаменов.
Среди победителей полуфинала для семей ПФО 425 человек, среди них: 151 ребенок, 152 родителя, 95 представителей поколения бабушек и дедушек, одна прабабушка. Самым юным участникам полуфинала 6 лет, а самому взрослому — 82 года. Средний возраст детей — 13 лет, родителей — 40 лет, представителей поколения бабушек и дедушек — 63 года, прабабушке — 82. В очных полуфиналах участвовали семейные команды, представляющие три поколения семьи в количестве от 4 до 6 человек.
В заключительный день участников ждала образовательная и развлекательная программа. Организаторы подготовили для семей сюрприз — встречу с актрисой, стендап-комиком, телеведущей Еленой Борщевой. Она рассказала, как юмор помогает семье стать счастливой, что объединяет ее с мужем — спортсменом Валерием Юшкевичем, как они воспитывают дочерей.
Основатель Института современной психологии и родологии, психогенеалог Ксения Мосунова на мастер-классе "У меня простая семья. Чем мне гордиться?" рассказала о том, что у каждой семьи, в которой друг друга любят и поддерживают, есть повод для гордости.
Уже традиционно в заключительный день семейные команды выступили со своими творческими номерами — пели песни, читали стихи, танцевали, играли на музыкальных инструментах.
Партнеры конкурса предлагали семьям различные мастер-классы и развлечения. Платформа ДОБРО.РФ провела экологическую акцию и пригласила желающих принять участие в благоустройстве и озеленении уфимского лимонария. На площадке конкурса были организованы мастер-классы "Семейное древо" и "Семейные портреты", на которых семьи создавали картины собственными руками из различных материалов. Кроме того, получила приз семейная команда Депутатовых, Дударенко, Ефимовых, Карпяк, победившая в спецноминации "Добро — это у нас семейное" платформы ДОБРО.РФ.
Самая большая электронная библиотека ООО "Литрес" вручила каждой семейной команде промокод на бесплатную подписку на 1 месяц. Издатель Hobby World, обеспечивший команды настольными играми, подарил различные сувениры и промокоды.
В рамках полуфинала работал стенд семейного сообщества Движения Первых "Родные — Любимые" на котором проходили мастер-классы, встречи с активными семьями, а также защита проектов. Специальный конкурсный трек "Родные-Любимые" — проходит при поддержке Движения Первых и объединяет 1,5 тысячи семейных сообществ. Всего к треку "Родные-Любимые" присоединились более 10 тысяч человек из 80 регионов России и 9 стран мира.
Окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" прошли во всех федеральных округах, а также в новых регионах страны. В мероприятиях приняли участие 1 577 семейных команд, в составе которых 8 167 человек. В финале самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" окажутся 300 семейных команд, они отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Всего участниками самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" стали 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.
Организатор конкурса "Это у нас семейное" — автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей". Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится в Год семьи, при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества "Знание", АНО "Больше, чем путешествие", социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы"). В числе партнеров — ПАО Сбербанк, ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "РусГидро", киностудия "Союзмультфильм", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", ООО "Институт современной психологии и родологии", Добро.ру, ООО "ЛитРес", а также информационный партнер — социальная сеть "Одноклассники".
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.