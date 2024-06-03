Проспект Кирова в Самаре отремонтируют до 1 сентября

В Самаре проспект Кирова на участке от Заводского шоссе до ул. Ветлянской планируют отремонтировать до 1 сентября 2024 года. Об этом сообщили в администрации города в ответ на запрос Волга Ньюс.

"При обновлении объекта специалисты намерены использовать смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, которая обеспечит высокую прочность покрытия. Работы планируется выполнить методом больших "карт", - пояснили в мэрии.

Отметим, что данный участок пр. Кирова является въездом в город, но при этом очень сильно разбит. Из-за больших ям, которые с трудом преодолевают даже большегрузы, здесь часто образуются пробки. Также здесь регулярно можно наблюдать машины, получающие повреждения из-за плохого состояния дороги. Ранее в соцсетях публиковались фото с этого участка, где было видно кто-то не дождавшись ремонта заложил ямы кирпичами.