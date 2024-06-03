Велосипедист из Тольятти ударил две машины, пытаясь пересечь дорогу

В воскресенье, 2 июня, в Тольятти произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:40 25-летний велосипедист в районе дома № 80 по ул. Ворошилова пересекал проезжую часть вне перекрестка, не уступил дорогу и столкнулся с Exeed под управлением 40-летней женщины. После удара велосипедист врезался еще и в Toyota Land Cruiser 100.
Водитель велосипеда пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.
Последние комментарии
Разве можно писать, что женщина "убила пассажира"? Я имею в виду заголовок данной статьи: "В Самаре женщина на Hyundai убила пассажира попутной Lada". Во-первых вину устанавливает суд. Может быть по результатам экспертиз выяснится, что женщина не виновата и раньше вынесения приговора суда обвинять кого-либо как-то странно! А во-вторых убийство - это умышленное причинение смерти другому человеку. Вы просто публично без суда и следствия в заголовке обвиняете женщину в совершении особо тяжкого преступления. Браво!
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.