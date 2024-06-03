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ДТП Происшествия

Велосипедист из Тольятти ударил две машины, пытаясь пересечь дорогу

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 июня, в Тольятти произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 18:40 25-летний велосипедист в районе дома № 80 по ул. Ворошилова пересекал проезжую часть вне перекрестка, не уступил дорогу и столкнулся с Exeed под управлением 40-летней женщины. После удара велосипедист врезался еще и в Toyota Land Cruiser 100.

Водитель велосипеда пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.

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Последние комментарии

Mary Фамилиева 02 июня 2024 19:00 В Самаре женщина на Hyundai убила пассажира попутной Lada

Разве можно писать, что женщина "убила пассажира"? Я имею в виду заголовок данной статьи: "В Самаре женщина на Hyundai убила пассажира попутной Lada". Во-первых вину устанавливает суд. Может быть по результатам экспертиз выяснится, что женщина не виновата и раньше вынесения приговора суда обвинять кого-либо как-то странно! А во-вторых убийство - это умышленное причинение смерти другому человеку. Вы просто публично без суда и следствия в заголовке обвиняете женщину в совершении особо тяжкого преступления. Браво!

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

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