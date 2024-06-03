Велосипедист из Тольятти ударил две машины, пытаясь пересечь дорогу

В воскресенье, 2 июня, в Тольятти произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:40 25-летний велосипедист в районе дома № 80 по ул. Ворошилова пересекал проезжую часть вне перекрестка, не уступил дорогу и столкнулся с Exeed под управлением 40-летней женщины. После удара велосипедист врезался еще и в Toyota Land Cruiser 100.

Водитель велосипеда пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.