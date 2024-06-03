В Самаре уничтожили 9 кг наркотиков

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В Самаре в плавильной печи одного из металлургических предприятий уничтожили наркотики, изъятые при расследовании уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области