В Самаре уничтожили 9 кг наркотиков

В Самаре в плавильной печи одного из металлургических предприятий уничтожили наркотики, изъятые при расследовании уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской.
Среди уничтоженного более 9 кг наркотиков растительного и синтетического происхождения. Из них значительная часть — 6 кг мефедрона.
Как отметили в пресс-службе регионального ФСБ, во время расследования преступлений, связанных с производством наркотиков в подпольных лабораториях, было изъято более 6 тонн прекурсоров, которые также уничтожат после вынесения приговоров.
Последние комментарии
Разве можно писать, что женщина "убила пассажира"? Я имею в виду заголовок данной статьи: "В Самаре женщина на Hyundai убила пассажира попутной Lada". Во-первых вину устанавливает суд. Может быть по результатам экспертиз выяснится, что женщина не виновата и раньше вынесения приговора суда обвинять кого-либо как-то странно! А во-вторых убийство - это умышленное причинение смерти другому человеку. Вы просто публично без суда и следствия в заголовке обвиняете женщину в совершении особо тяжкого преступления. Браво!
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...