НОВИКОМ соответствует международному стандарту безопасности PCI DSS

Крупный поставщик IT-услуг "Инфосистемы Джет" подтвердил соответствие НОВИКОМа международному стандарту безопасности платежных карт. Дочерний банк Ростеха получил от компании сертификат PCI DSS (PCI Data Security Standard).

PCI DSS — это международный стандарт безопасности, созданный специально для защиты данных платежных карт. Он позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности во всей платежной системе и предотвратить инциденты, связанные с безопасностью данных.

Стандарт содержит комплекс из более чем 250 различных требований. Их должны придерживаться все организации, которые хранят, обрабатывают и передают данные карт платежной системы "Мир". Соответствие НОВИКОМа этому стандарту говорит о том, что банк поддерживает информационную безопасность на высоком уровне и его клиенты могут быть спокойны за данные своих карт при совершении различных банковских операций, например, переводов.

НОВИКОМ, работающий с крупными промышленными предприятиями и их сотрудниками, уделяет большое внимание вопросам информационной безопасности.