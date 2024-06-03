У фонда "Защитники Отечества" появился свой гимн

1 июня исполнился год с начала работы фонда "Защитники Отечества", во всех регионах прошли праздничные мероприятия. Старт торжествам дал Кузбасс, где главная церемония празднования прошла у мемориала Воину-освободителю в Кемерове.

"Фонд "Защитники Отечества" — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений. Для нас это особая миссия и большая ответственность — помогать тем, кто встал на защиту Родины", — обратилась к собравшимся Анна Цивилева.

Важным и трогательным событием стало исполнение гимна фонда хором Сретенского монастыря и хором "Звезда" Кемеровского президентского училища. По словам Анны Цивилевой, над текстом работал Максим Фадеев, а также участники СВО.

В Самаре 1 июня также состоялись праздничные торжества. В самарском филиале фонда "Защитники Отечества" заместитель председателя правительства Самарской области, председателя МВК Александр Фетисов, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева и руководитель филиала Наталья Полянскова встретились с ветеранами спецоперации и их родными.

Почетными гостями стали ветераны СВО Анатолий Прокофьев и Александр Еремин. Они были в числе первых, кто отправился на защиту Родины. Им вручили медали министерства обороны РФ "Участнику специальной военной операции".