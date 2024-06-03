У фонда "Защитники Отечества" появился свой гимн

1 июня исполнился год с начала работы фонда "Защитники Отечества", во всех регионах прошли праздничные мероприятия. Старт торжествам дал Кузбасс, где главная церемония празднования прошла у мемориала Воину-освободителю в Кемерове.
"Фонд "Защитники Отечества" — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений. Для нас это особая миссия и большая ответственность — помогать тем, кто встал на защиту Родины", — обратилась к собравшимся Анна Цивилева.
Важным и трогательным событием стало исполнение гимна фонда хором Сретенского монастыря и хором "Звезда" Кемеровского президентского училища. По словам Анны Цивилевой, над текстом работал Максим Фадеев, а также участники СВО.
В Самаре 1 июня также состоялись праздничные торжества. В самарском филиале фонда "Защитники Отечества" заместитель председателя правительства Самарской области, председателя МВК Александр Фетисов, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева и руководитель филиала Наталья Полянскова встретились с ветеранами спецоперации и их родными.
Почетными гостями стали ветераны СВО Анатолий Прокофьев и Александр Еремин. Они были в числе первых, кто отправился на защиту Родины. Им вручили медали министерства обороны РФ "Участнику специальной военной операции".
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.