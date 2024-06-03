Синоптики дали прогноз погоды на июнь в Самарской области

Гидрометцентр России представил прогноз погоды на июнь для Самарской области и соседних регионов. Его опубликовало Приволжское УГМС.

Согласно прогнозу, в июне средняя за месяц температура воздуха ожидается 18,9…21 градуса. Это выше средних многолетних значений на 0,3-0,6°.

Месячное количество осадков в июне предполагается около нормы.

Жара держится в Самарской области уже несколько дней. На эту неделю синоптики прогнозируют также дожди и грозы.