91 пьяного водителя поймали в Самарской области за три дня

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За три дня, с 31 мая по 2 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время рейдов задержали 91 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области