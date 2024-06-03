91 пьяного водителя поймали в Самарской области за три дня

За три дня, с 31 мая по 2 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время рейдов задержали 91 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Кроме того, 245 автомобилистов нарушили правила тонировки, а 58 — неправильно перевозили детей. 36 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 47 раз.
Последние комментарии
Разве можно писать, что женщина "убила пассажира"? Я имею в виду заголовок данной статьи: "В Самаре женщина на Hyundai убила пассажира попутной Lada". Во-первых вину устанавливает суд. Может быть по результатам экспертиз выяснится, что женщина не виновата и раньше вынесения приговора суда обвинять кого-либо как-то странно! А во-вторых убийство - это умышленное причинение смерти другому человеку. Вы просто публично без суда и следствия в заголовке обвиняете женщину в совершении особо тяжкого преступления. Браво!
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...