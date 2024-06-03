В трех районах области 4 и 5 июня временно отключат свет

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

04.06.2024 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Красный Городок, х. Вольница, с. Покровское, п. Лесозавод

04.06.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ст. Аманак (ул. Ленина, ул. Кирдяшева)

с. Б.Толкай (ул. Молодежная, ул. Полевая)

05.06.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (СНТ Березовая Грива-1,2,3, СНТ Энергетик, ул. Сосновая, ул. Березовая, ул. Подлесная, ул. Приозерная);

05.06.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Просторная, ул. Лиственная, ул. Тенистая, ул. Крутогорская, ул. Раздольная, ул. Зеленодольская, ул. Дружбы, ул. Мирогородская);

05.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка, п. Чемеричный, п. Нива

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.