Вода в Волге прогрелась до 18,5 градусов

По данным "Приволжского УГМС" на 31 мая вода в Волге прогрелась выше среднемноголетнего значения на 2,6 градусов. В Куйбышевском водохранилище температура воды 14,3-16,5 градусов Цельсия, в районе Тольятти — до 16,5 градусов.

Температура воды в Саратовском водохранилище 11,5-18,5 градусов Цельсия, в районе Самары — 11,5 градусов, что на 1.6 градусов ниже среднемноголетнего значения.