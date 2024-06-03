Член Совета директоров ВСК Ольга Сорокина — в числе 100 лучших ИТ-лидеров России

Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина вошла в "Топ-100 ИТ-лидеров 2024" по версии профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации Global CIO. В этот рейтинг попадают персоны, которые по мнению ИТ-сообщества вносят наибольший вклад в развитие информационных технологий в России.
К участию в конкурсе приглашаются CIO, CDTO, CTO и другие лидеры, возглавляющие цифровую трансформацию в компаниях. В шортлист рейтинга участники попадают по результатам набора баллов: за голосование (подтверждения компетенций), за достижения, а также баллов от Экспертного совета Global CIO, в который входят приглашенные независимые эксперты, чье мнение и знание отрасли являются признанными во всем ИТ-сообществе.
Ольга Сорокина возглавляет разработку и реализацию стратегии и цифровой трансформации Страхового Дома ВСК. Под ее руководством компания за три года полностью перешла на гибкую методологию, что позволило перейти на микросервисную архитектуру, вывести в онлайн все ключевые процессы организации от оформления полиса до урегулирования, масштабировать технологии ИИ и роботизации. Внедряются новые технологии цифровой экономики: цифровой профиль, цифровой рубль, paytech.
Миссия сообщества Global CIO — развитие цифровизации в стране путем объединения лидеров цифровой трансформации, консолидации практического опыта в единой базе знаний и выстраивания коммуникаций в рамках всего российского ИТ-сообщества. Цель проекта "Топ-100 ИТ-лидеров" — познакомить ИТ-отрасль с настоящими экспертами и руководителями, возглавляющими процесс цифровизации в России, обладающих значительным опытом создания инновационных продуктов и управления проектами в области цифровой трансформации.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.