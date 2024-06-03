Член Совета директоров ВСК Ольга Сорокина — в числе 100 лучших ИТ-лидеров России

Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина вошла в "Топ-100 ИТ-лидеров 2024" по версии профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации Global CIO. В этот рейтинг попадают персоны, которые по мнению ИТ-сообщества вносят наибольший вклад в развитие информационных технологий в России.

К участию в конкурсе приглашаются CIO, CDTO, CTO и другие лидеры, возглавляющие цифровую трансформацию в компаниях. В шортлист рейтинга участники попадают по результатам набора баллов: за голосование (подтверждения компетенций), за достижения, а также баллов от Экспертного совета Global CIO, в который входят приглашенные независимые эксперты, чье мнение и знание отрасли являются признанными во всем ИТ-сообществе.

Ольга Сорокина возглавляет разработку и реализацию стратегии и цифровой трансформации Страхового Дома ВСК. Под ее руководством компания за три года полностью перешла на гибкую методологию, что позволило перейти на микросервисную архитектуру, вывести в онлайн все ключевые процессы организации от оформления полиса до урегулирования, масштабировать технологии ИИ и роботизации. Внедряются новые технологии цифровой экономики: цифровой профиль, цифровой рубль, paytech.

Миссия сообщества Global CIO — развитие цифровизации в стране путем объединения лидеров цифровой трансформации, консолидации практического опыта в единой базе знаний и выстраивания коммуникаций в рамках всего российского ИТ-сообщества. Цель проекта "Топ-100 ИТ-лидеров" — познакомить ИТ-отрасль с настоящими экспертами и руководителями, возглавляющими процесс цифровизации в России, обладающих значительным опытом создания инновационных продуктов и управления проектами в области цифровой трансформации.