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Страхование Финансы

Член Совета директоров ВСК Ольга Сорокина — в числе 100 лучших ИТ-лидеров России

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина вошла в "Топ-100 ИТ-лидеров 2024" по версии профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации Global CIO. В этот рейтинг попадают персоны, которые по мнению ИТ-сообщества вносят наибольший вклад в развитие информационных технологий в России.

К участию в конкурсе приглашаются CIO, CDTO, CTO и другие лидеры, возглавляющие цифровую трансформацию в компаниях. В шортлист рейтинга участники попадают по результатам набора баллов: за голосование (подтверждения компетенций), за достижения, а также баллов от Экспертного совета Global CIO, в который входят приглашенные независимые эксперты, чье мнение и знание отрасли являются признанными во всем ИТ-сообществе.

Ольга Сорокина возглавляет разработку и реализацию стратегии и цифровой трансформации Страхового Дома ВСК. Под ее руководством компания за три года полностью перешла на гибкую методологию, что позволило перейти на микросервисную архитектуру, вывести в онлайн все ключевые процессы организации от оформления полиса до урегулирования, масштабировать технологии ИИ и роботизации. Внедряются новые технологии цифровой экономики: цифровой профиль, цифровой рубль, paytech.

Миссия сообщества Global CIO — развитие цифровизации в стране путем объединения лидеров цифровой трансформации, консолидации практического опыта в единой базе знаний и выстраивания коммуникаций в рамках всего российского ИТ-сообщества. Цель проекта "Топ-100 ИТ-лидеров" — познакомить ИТ-отрасль с настоящими экспертами и руководителями, возглавляющими процесс цифровизации в России, обладающих значительным опытом создания инновационных продуктов и управления проектами в области цифровой трансформации.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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