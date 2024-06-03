Маленькие эксперты рассказали "Ингосстраху", что для них означает страхование

В честь Международного дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, "Ингосстрах" представил видеоролик, в котором дети сотрудников компании делятся своим взглядом на страхование.

Дети всегда видят мир по-своему, и наблюдать за их интерпретацией страховых продуктов — забавное и увлекательное занятие. Выступив в роли маленьких экспертов, они не только рассказали о своем понимании деятельности компании и страхования в целом, но и предложили свои уникальные определения основных терминов. Видеоролик уже доступен для просмотра в социальных сетях компании.

"Наша компания заботится о своих сотрудниках и их детях. Например, прикрепить своего ребенка к программе ДМС можно с самого рождения, а страховка от несчастных случаев помогает защитить детей в лагерях, детских садах и на спортивных занятиях. Помимо этого, мы учитываем важность баланса между работой и личной жизнью наших сотрудников, поэтому делаем все возможное, чтобы родители счастливыми уходили домой и качественно проводили время со своими детьми", — сообщила Юлия Глухова, директор департамента маркетинга и коммуникаций компании "Ингосстрах".

Интересно, что в "Ингосстрахе" по всей России работают 1236 женщин и 806 мужчин, у которых есть дети до 18 лет. В общей сложности у сотрудников компании ровно 3000 детей, 1595 из которых — мальчики, а 1405 — девочки.

"Ингосстрах" ежегодно проводит различные мероприятия для детей сотрудников компании: дарит подарки на Новый год, организовывает семейные праздники. В этом году 31 мая в компании по всей России прошли дни открытых дверей, когда все желающие сотрудники смогли привести своих чад на работу: провели экскурсию, познакомили их с профессией, рассказали про компанию, в которой они работают и, конечно же, угостили мороженым за просмотром мультфильма. В этот раз офисы посетили более 500 детей.

Помимо этого, на специальной онлайн-платформе для детей всех возрастов подготовлена увлекательная игра Family Day. Самые юные участники прошли интересную сказку-игру про страхование, дети постарше приняли участие в квизе, а более взрослые прошли увлекательный страховой квест. Совместно с экосистемой и партнерами компании был разыгран призовой фонд: электронные сертификаты OZON на 200 000 рублей, электронные сертификаты в "Детский мир" на 40 000 рублей, подарочные карты в "Лабиринт" на 40 000 рублей.