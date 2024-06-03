"Движение Первых" провело фестиваль в честь Дня защиты детей

В Самаре прошел фестиваль "Движения Первых" Самарской области, приуроченный к Международному дню защиты детей. Для участников провели различные интерактивные площадки, "Классную встречу" и познакомили с родительским сообществом "Родные-Любимые".

В этом году фестиваль проводился в рамках Года семьи, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В Молодежном центре Самарской области собрались активисты "Движения Первых", участники родительского сообщества "Родные-Любимые" и наставники. Главными организаторами фестиваля стали сами активисты Движения. Они помогали в организации мастер-классов, проводили мероприятия и участвовали в работе интерактивных площадок.

"Один из основных принципов "Движения Первых" - это сотворчество и соавторство. Фестиваль стал отличным примером того, как мы развиваем детскую среду, создавая проекты и мероприятия вместе с детьми. Активисты "Движения Первых" помогали в организации мастер-классов, проводили мероприятия и участвовали в работе интерактивных площадок. Их готовность действовать, воплощать идеи в жизнь и вдохновлять своим примером других сделала мероприятие по-настоящему уникальным", - прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Самарской области.

На фестивале прошло вручение паспортов в рамках всероссийской программы "Мы - граждане России!" 20 участников Движения в торжественной обстановке получили паспорта из рук Кристины Гнатюк, председателя Совета регионального отделения "Движения Первых" Самарской области, Анастасии Софьиной, председателя Самарского Союза Молодежи - территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, Юлии Николаевой, уполномоченного по правам ребенка в Самарской области, Александра Заикина, заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по кадрам и социальным вопросам.

Участники фестиваля побывали на "Классной встрече" с Юлией Николаевой. Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области рассказала о своей работе, поделилась историей, как она получала свой первый документ - паспорт. Вместе с ребятами обсудили соблюдение законов и прав несовершеннолетних, выяснили, за какой помощью дети могут обратиться к ней.

"Международный день защиты детей - не только веселый праздник, но и напоминание о том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, образование и защиту. Этот праздник призывает взрослых быть внимательными к детям, заботиться о них и создавать условия для их полноценного развития. На фестивале "Движения Первых" ребята могли почувствовать поддержку и внимание со стороны взрослых, а также узнать о своих правах и возможностях их защиты. Фестиваль стал не только местом отдыха и развлечений, но и площадкой для общения и обмена опытом между детьми и взрослыми", - рассказала Юлия Николаева, уполномоченный по правам ребенка в Самарской области.

Также на празднике детства прошла Мастерская Первых, где участники пообщались с активистами родительского сообщества "Родные-Любимые". Родители поделились своим опытом выстраивания гармоничных отношений с детьми, рассказали и о проектах Движения, в которых они участвовали. Также на Мастерской прошел мастер-класс "Как презентовать себя в социальных сетях" для юных медийщиков. Ребята узнали о том, как создавать личный бренд и каких правил нужно придерживаться для грамотного ведения социальных сетей. Фестиваль завершился фейерверком из мыльных пузырей и танцами.