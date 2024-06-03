"Движение Первых" провело фестиваль в честь Дня защиты детей

В Самаре прошел фестиваль "Движения Первых" Самарской области, приуроченный к Международному дню защиты детей. Для участников провели различные интерактивные площадки, "Классную встречу" и познакомили с родительским сообществом "Родные-Любимые".
В этом году фестиваль проводился в рамках Года семьи, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В Молодежном центре Самарской области собрались активисты "Движения Первых", участники родительского сообщества "Родные-Любимые" и наставники. Главными организаторами фестиваля стали сами активисты Движения. Они помогали в организации мастер-классов, проводили мероприятия и участвовали в работе интерактивных площадок.
"Один из основных принципов "Движения Первых" - это сотворчество и соавторство. Фестиваль стал отличным примером того, как мы развиваем детскую среду, создавая проекты и мероприятия вместе с детьми. Активисты "Движения Первых" помогали в организации мастер-классов, проводили мероприятия и участвовали в работе интерактивных площадок. Их готовность действовать, воплощать идеи в жизнь и вдохновлять своим примером других сделала мероприятие по-настоящему уникальным", - прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" Самарской области.
На фестивале прошло вручение паспортов в рамках всероссийской программы "Мы - граждане России!" 20 участников Движения в торжественной обстановке получили паспорта из рук Кристины Гнатюк, председателя Совета регионального отделения "Движения Первых" Самарской области, Анастасии Софьиной, председателя Самарского Союза Молодежи - территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, Юлии Николаевой, уполномоченного по правам ребенка в Самарской области, Александра Заикина, заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по кадрам и социальным вопросам.
Участники фестиваля побывали на "Классной встрече" с Юлией Николаевой. Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области рассказала о своей работе, поделилась историей, как она получала свой первый документ - паспорт. Вместе с ребятами обсудили соблюдение законов и прав несовершеннолетних, выяснили, за какой помощью дети могут обратиться к ней.
"Международный день защиты детей - не только веселый праздник, но и напоминание о том, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство, образование и защиту. Этот праздник призывает взрослых быть внимательными к детям, заботиться о них и создавать условия для их полноценного развития. На фестивале "Движения Первых" ребята могли почувствовать поддержку и внимание со стороны взрослых, а также узнать о своих правах и возможностях их защиты. Фестиваль стал не только местом отдыха и развлечений, но и площадкой для общения и обмена опытом между детьми и взрослыми", - рассказала Юлия Николаева, уполномоченный по правам ребенка в Самарской области.
Также на празднике детства прошла Мастерская Первых, где участники пообщались с активистами родительского сообщества "Родные-Любимые". Родители поделились своим опытом выстраивания гармоничных отношений с детьми, рассказали и о проектах Движения, в которых они участвовали. Также на Мастерской прошел мастер-класс "Как презентовать себя в социальных сетях" для юных медийщиков. Ребята узнали о том, как создавать личный бренд и каких правил нужно придерживаться для грамотного ведения социальных сетей. Фестиваль завершился фейерверком из мыльных пузырей и танцами.
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.