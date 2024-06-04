Прокурор Чапаевска: срыв срока сдачи домов для расселения из ветхого жилья недопустим

В Чапаевске муниципалитет с застройщиком заключили контракт на приобретение квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья с приобретением помещений площадью 3 316 кв. м.Прокурор Чапаевска в рамках надзора за ходом строительства многоквартирного дома выехал на строительную площадку, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

"Главе города и руководителю строительной организации были внесены предостережения о недопустимости нарушения требований закона при расходовании бюджетных средств и сроков муниципального контракта о передаче жилых помещений", - отмечается в сообщении.

В 2024 году в городе Чапаевске запланировано переселение 708 граждан в квартиры площадью 12 191 кв. м. На сегодняшний день уже переселены 202 гражданина в помещения на 3 197 кв. м.