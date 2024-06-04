В Самаре могут запретить поездки на электросамокатах на набережной и площадях Славы и Куйбышева

В Самарской области предложили настроить прошивку арендных электросамокатов так, чтобы они автоматически останавливались в определенных зонах, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на начальника УГИБДД региона Юрия Некрасова.

Совместно с кикшеринговыми компаниями и администрациями городов обсуждается определение мест, где движение СИМ будет полностью ограничено. Так, поездки на электросамокатах могут запретить на набережной и площадях Славы и Куйбышева.

Также обсуждается вопрос об определении мест для парковки СИМ, чтобы арендаторы не оставляли их в произвольных местах, в том числе на тротуарах, остановках. Планируется, что арендаторы смогут завершить прокат только на специально установленных стоянках.